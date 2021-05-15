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Грабительское постановление: Порошенко раскритиковал новую процедуру оформления субсидий в Украине

15 мая, 18:26

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он отметил, что из-за нового постановления украинцы вынуждены лично ехать в госучреждения и стоять в очередях, чтобы подать документы, а это опасно во время пандемии коронавируса

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко заявил, что правительство должно немедленно отменить постановление о новом порядке оформления субсидий. А украинцам нужно автоматически их переназначить.

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Об этом он сказал во время форума львовских депутатов, передает пресс-служба партии.

"В Страстную пятницу Кабинет министров Украины обнародовал драконовское постановление, которым значительно усложняется порядок оформления субсидий. Это означает, что бедные люди должны с первого мая в условиях ковида заново заполнять декларации, подавать декларации о доходах, о расходах", – заявил Порошенко.

По его словам, во время пандемии коронавируса это довольно цинично. Ведь украинцы должны ехать в держучреждения и стоять в очередях, чтобы лично подать документы.

"Хочу напомнить, как решается этот вопрос. Мы через Укрпочту разослали бланки, люди могли заполнить эти бланки и отправить обратно. Все. Это происходило исключительно в автоматическом порядке. Дай субсидию, а затем заходи и проверь, если есть подозрения в корректности ее использования. У вас есть базы данных фискальной службы", – пояснил он.

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Порошенко заявил, что даже в самые тяжелые годы российской агрессии государство защищало людей через упрощенный механизм получения субсидий. Например, в 2017 году субсидии получили около 7 млн домохозяйств, на это из госбюджета было выделено 72 млрд грн

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"А во время отопительного сезона 2020-21 годов субсидиями воспользовались не 7, а чуть более 2 млн домохозяйств. 4 с лишним миллиона остались без субсидий, так как оформить их стало почти невозможно. А в госбюджете вместо 70 млрд предусмотрено только 36 млрд", – заявил пятый президент.

В то же время, по словам Порошенко, Минсоцполитики оценивает потребность в субсидиях на текущий год в 46 млрд грн. А это, по его мнению, свидетельствует, что в Украине резко упал уровень жизни.

"Правительство должно немедленно отменить это драконовское, грабительское постановление издевательства над украинцами", – резюмировал Порошенко.

Ранее мы сообщали, что народный депутат от "Батькивщины", экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко на телеканале "Украина 24" объяснил: чтобы не иметь проблем с оформлением субсидий, документы следует подавать уже в данный момент, ведь новые правила могут спровоцировать недовольство населения и "конфликтные ситуации".

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