Грипп начал косить украинцев: половина заболевших – школьники

Только в Киеве в течение недели врачи зарегистрировали 11 тысяч заболеваний

Сезон гриппа стартовал в Украине. В частности, в столице, в дополнение к эпидемии коронавируса, стремительно растет количество больных ОРВИ и гриппом. Как стало известно новостям "Сегодня", в течение недели врачи зарегистрировали почти 11 тысяч человек с соответствующими симптомами. И почти половина больных – школьники. К тому же в КГГА говорят, что эпидпорог ниже базового на 51,4%.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Украину надвигаются четыре штамма гриппа. Медики прогнозировали первую волну хвори в октябре – так и случилось.

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А тем временем врачи Украины готовятся к жесткому эпидсезону, ведь грипп в паре с коронавирусом станет агрессивнее. Также медики напоминают, что вакцина начинает действовать через неделю и вырабатывает иммунитет на девять месяцев. Поэтому повторять прививку нужно каждый сезон.

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