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Грозовые дожди и гром, но не везде: синоптик дала прогноз погоды на 5 июля

4 июля 2021 13:02

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Киеве благодаря антициклону может быть солнечно и сухо

В понедельник, 5 июля, в Украину придет циклон, который принесет с собой дожди и гром.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Синоптик прогнозирует кратковременные грозовые дожди почти по всей Украине, только на северо-востоке – без существенных осадков. Температура воздуха в пределах +25 +29 градусов, на западе страны +23 +27 градусов.

Фото: Facebook Диденко

Фото: Facebook Диденко

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В Киеве возможен дождь, однако антициклон может его "отогнать". Температура воздуха в столице комфортная, +27 градусов завтра.

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Она прогнозирует, что по всей стране в ближайшее время погода будет без особых изменений, а вот через неделю жара усилится.

На Ивана Купала, 7 июля, дожди наиболее вероятны в западной части Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе. Но к этому добавился еще мощный смерч, повредивший здания.

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