Грозові дощі та грім, але не всюди: синоптик дала прогноз погоди на 5 липня

У Києві завдяки антициклону може бути сонячно і сухо

У понеділок, 5 липня, в Україну прийде циклон, який принесе з собою дощі та грім.

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Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Синоптик прогнозує короткочасні грозові дощі майже по всій Україні, лише на північному сході – без істотних опадів. Температура повітря у межах +25+29 градусів, на заході країни +23+27 градусів.

Фото: Facebook Діденко

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У Києві можливий дощ, проте антициклон може його "відігнати". Температура повітря у столиці комфортна, +27 градусів завтра.

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Вона прогнозує, що по всій країні найближчим часом погода буде без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться.

На Івана Купала, 7 липня, дощі найбільш ймовірні у західній частині України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що ринула на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.