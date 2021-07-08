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Грозы ушли, да здравствует солнце! Прогноз погоды на 8 июля (карта)

8 июля 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В четверг, 8 июля, мокро будет только двум областям, на основной части страны установится жаркая сухая погода

Лето разошлось не на шутку - на улице очень жарко

Лето разошлось не на шутку - на улице очень жарко / Фото: Сегодня

В четверг в Украине будет по-настоящему жарко, зато и дождей не будет практически нигде. Еще немного погремит только в Одесской области и в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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В Киеве в предпоследний рабочий день недели обещают жару до 32 градусов. Чуть прохладнее, но все же достаточно жарко, будет в северных Черниговской и Сумской областях – от 27 до 29 градусов.

Что касается запада, то установившаяся еще вчера в этом регионе жара не только останется, но еще на пару градусов и усилится – 29-31 градус. Самой жаркой областью 8 июля традиционно будет Закарпатье – до 33 градусов.

Жарко и солнечно будет на востоке и в центре, в Черкассах и Кропивницком – 29-31 градус, в Луганской, Донецкой и Харьковской областях – +28-30.

На побережье Черного и Азовского морей будет в основном жарко и сухо – от 29 до 31 градуса. Грозы обещают только в Одесской области и в Крыму.

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Напомним, еще в прошлые выходные сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

А в Крыму из-за потопов даже погибла женщина, еще одна пострадала.

Согласно прогнозу до конца недели, пляжная солнечная погода будет везде, а температура воздуха к выходным превысит 30 градусов.

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