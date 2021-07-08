Грози пішли, хай живе сонце! Прогноз погоди на 8 липня (карта)

У четвер, 8 липня, мокро буде лише двом областям, на основній частині країни встановиться спекотна суха погода

Літо розійшлося не на жарт - на вулиці дуже спекотно / Фото: Сьогодні

У четвер в Україні буде по-справжньому спекотно, зате й дощів не буде практично ніде. Ще трохи погуркотить тільки в Одеській області та в Криму.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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У Києві в передостанній робочий день тижня обіцяють спеку до 32 градусів. Трохи прохолодніше, однак усе ж досить спекотно, буде в північних Чернігівській і Сумській областях – від 27 до 29 градусів.

Щодо заходу, то спека, яка встановилася ще вчора в цьому регіоні, не тільки залишиться, а ще на пару градусів посилиться – 29-31 градус. Найспекотнішою областю 8 липня традиційно буде Закарпаття – до 33 градусів.

Спекоьно і сонячно буде на сході та в центрі, у Черкасах і Кропивницькому – 29-31 градус, в Луганській, Донецькій та Харківській областях – +28-30.

На узбережжі Чорного й Азовського морів буде в основному спекотно та сухо – від 29 до 31 градуса. Грози обіцяють тільки в Одеській області та в Криму.

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Нагадаємо, ще в минулі вихідні сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

А в Криму через потопи навіть загинула жінка, ще одна постраждала.

Згідно з прогнозом до кінця тижня, пляжна сонячна погода буде всюди, а температура повітря до вихідних перевищить 30 градусів.