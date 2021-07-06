В Україну повертається пекельна спека: прогноз погоди до кінця тижня

У найближчі дні в Україні буде господарювати антициклон, який принесе суху і спекотну погоду

/ Фото: Сьогодні

У найближчі дні антициклон витіснить дощі з України - пляжна сонячна погода буде всюди, а температура повітря до вихідних перевищить 30 градусів.

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

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У середу, 7 липня, дощі очікуються лише на півдні та сході. Температура повітря 27-30 градусів. У столиці без опадів і спека до +30.

У четвер, 8 липня, на всій території країни сухо і сонячно. Температура повітря на сході 27-29 градусів, в інших регіонах 29-31, у Києві до +32.

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У п'ятницю, 9 липня, знову ніяких дощів і всюди 29-32 градуси.

У суботу, 10 липня, спека посилиться: на півдні, сході, півночі і в центрі 32-33 градуси, на заході 28-30. Дощів не очікується.

У неділю, 11 липня, в Україну повернуться дощі з грозами у більшість областей, крім сходу країни і частини південних областей. У той же час температуру повітря дощі не зіб'ють – буде 28-33 градуси.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощ і грозу в Україні станом на ранок 6 липня виявився знеструмленим 41 населений пункт. Найбільше сіл постраждало у Черкаській області – 16. А днями сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.