У середу над Україною "схльоснуться" циклон і антициклон: якою буде погода

Дощі потихеньку йдуть з України і нас знову чекає пекельна спека – Діденко розповіла, де завтра чекати негоди

У деяких областях спеку розбавлять грози. Колаж "Сьогодні"

Після сьогоднішнього штормового попередження завтра в Україні дощів стане набагато менше – у більшості областей буде сонячна і дуже спекотна погода.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, 7 липня, на Івана Купала, Україна стане місцем баталій південного циклону і східного антициклону під назвою Kornelieke (карта).

Завдяки антициклону на більшій території країни буде сухо. А циклон чинитиме опір і принесе дощі на південь.

Температура повітря 26-33 градуси, а ось на півдні на кілька градусів буде свіжіше, 24-28 тепла.

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У Києві в ніч на Івана Купала 18-20 градусів. Завтра вдень буде сонячно і спекотно, 28-30 градусів.

"Надалі антициклон таки дотисне своїм авторитетом – дощі з України витіснить, спека посилиться", – додала Діденко.

В Укргідрометцентрі теж прогнозують дощі на півдні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощ і грозу в Україні станом на ранок 6 липня виявився знеструмленим 41 населений пункт. Найбільше сіл постраждало у Черкаській області – 16. А днями сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.