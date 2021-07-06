В Україні оголошено штормове попередження: де чекати удару стихії

Зливи та сильний вітер вже накоїли чимало лиха в деяких областях, але це ще не кінець

В Україні знову буде буря / Фото: PxHere

Негода в Україні ніяк не втихомириться: у більшості областей знову дощі з грозами, а в деяких регіонах навіть оголошено штормове попередження – очікуються зливи, град і шквали.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Реклама

Рятувальники зазначають з посиланням на синоптиків, що у південній частині, східних та центральних областях грози, а в окремих районах буде навіть град і шквали 15-20 м/с.

У південних, вдень і в східних областях місцями сильні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощ і грозу в Україні станом на ранок 6 липня виявився знеструмленим 41 населений пункт. Найбільше сіл постраждало у Черкаській області – 16. А днями сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

Реклама

Тим часом у Криму тривають потопи, навіть загинула жінка.