Гуманитарная помощь поступает: как и чем бизнес поддерживает жителей Покровска

Из Донецкой области выезжают женщины, дети и люди постарше, но многие отказываются от эвакуации

Украинцев обеспечивают самым необходимым во время войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Для жителей Покровска и вынужденных переселенцев передали более 2-х тысяч наборов гуманитарной помощи.

По словам городского головы Руслана Требушкина, для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, должны привезти 12 тысяч продуктовых наборов.

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Передают самое необходимое

Гуманитарная помощь постоянно поступает в город, постепенно ее раздают пожилым людям, переселенцам, многодетным семьям и людям с инвалидностью. Самую большую часть поддержки предоставили компании группы Метинвест, ДТЭК и Фонд Рината Ахметова.

Благодаря их помощи 12 тысяч наборов планируют предоставить жителям нашего города. Раздали более 2-х тысяч наборов, поэтому с текущими проблемами город справляется, – отметил мэр Покровска.

Кроме того, Метинвест передает лекарства в госпитали на востоке Украины. На днях 20 тысяч упаковок медикаментов получил Мирноград, а перед этим – Покровск.

Людей увозят на запад страны

Руслан Требушкин добавил, что в городе идет эвакуация – украинцев вывозят автобусами и договариваются с властями в западных областях по предоставлению временного жилья для переселенцев.

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Выезжают в основном женщины, дети и люди постарше, а мужчины остаются, чтобы работать и поддерживать работу предприятий. Но многие жители отказываются уезжать – они убеждены, что все скоро закончится, а город обязательно выстоит, – добавил городской голова.

Помощь украинцам

Украинские компании, международные партнеры и небезразличные граждане объединились для спасения жизней людей, пострадавших от российского вторжения. С начала войны компания "Укргейм Технолоджи" передала в "горячие точки" более чем 120 тонн продуктов, товаров для детей и лекарств.

Недавно Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов в Черниговскую область, страдающую гуманитарной катастрофой. Местным жителям было предоставлено 2,5 тыс. наборов, а до этого их поддержали 6,5 тыс. наборов.

Важную гуманитарную помощь передали и во временно оккупированный Мангуш. Продукты раздадут местным жителям и людям, которым удалось покинуть Мариуполь. Помогают в этом местные волонтеры. Раньше мы рассказывали, как вынужденных переселенцев обеспечивают самым необходимым в Запорожье.