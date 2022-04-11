Гуманітарна допомога надходить: як і чим бізнес підтримує жителів Покровська

З Донецької області виїжджають жінки, діти й літні люди, але багато хто відмовляється від евакуації

Українців забезпечують найнеобхіднішим під час війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Для жителів Покровська та вимушених переселенців передали понад 2 тисячі наборів гуманітарної допомоги.

За словами міського голови Руслана Требушкіна, загалом для людей, що опинилися в складній життєвій ситуації, мають привезти 12 тисяч продуктових наборів.

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Передають найнеобхідніше

Гуманітарна допомога постійно надходить у місто, поступово її роздають літнім людям, переселенцям, багатодітним сім’ям та людям з інвалідністю. Найбільшу частину підтримки надали компанії групи Метінвест, ДТЕК та Фонд Ріната Ахметова.

Завдяки їхній допомозі, 12 тисяч наборів планують надати жителям нашого міста. Роздали понад 2 тисячі наборів, тож із поточними проблемами місто справляється, – наголосив мер Покровська.

Окрім цього, Метінвест передає ліки в госпіталі на сході України. Днями 20 тисяч упаковок медикаментів отримав Мирноград, а перед цим – Покровськ.

Людей вивозять на захід країни

Руслан Требушкін додав, що в місті триває евакуація – українців вивозять автобусами і домовляються з владою в західних областях щодо надання тимчасового житла для переселенців.

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Виїжджають здебільшого жінки, діти та літні люди, а чоловіки залишаються, щоб працювати й підтримувати роботу підприємств. Але багато жителів відмовляються виїжджати – вони переконані, що все скоро закінчиться, а місто обов’язково вистоїть, – додав міський голова.

Допомога українцям

Українські компанії, міжнародні партнери та небайдужі громадяни об’єдналися для порятунку життів людей, що постраждали від російського вторгнення. Від початку війни компанія "Укргейм Технолоджі" передала в "гарячі точки" понад 120 тонн продуктів, товарів для дітей та ліків.

Нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів у Чернігівську область, яка потерпає від гуманітарної катастрофи. Місцевим жителям надали 2,5 тис. наборів, а до цього їх підтримали 6,5 тис. наборів.

Важливу гуманітарну допомогу передали й до тимчасово окупованого Мангуша. Продукти роздадуть місцевим мешканцям і людям, яким вдалося залишити Маріуполь. Допомагають у цьому місцеві волонтери. Раніше ми розповідали, як вимушених переселенців забезпечують найнеобхіднішим у Запоріжжі.