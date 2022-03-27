Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Рятують від голоду: евакуйованим українцям передали гуманітарну допомогу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 17:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фонд Ріната Ахметова передав допомогу жителям східних областей України, які постраждали від нападу Росії
До Покровська відправили понад 2700 продуктових наборів
До Покровська відправили понад 2700 продуктових наборів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Станом на 27 березня, сотні жителів східних областей України отримали гуманітарну допомогу. Фонд Ріната Ахметова відправляє продукти до Покровська.

Як повідомили у пресслужбі Фонду, уже вдалося доставити людям, які втекли з-під обстрілів, понад 2700 продуктових наборів.

Реклама

Один із жителів Краматорського району Олександр зауважив, що на сході країни зараз дуже скрутна ситуація з їжею. Люди, фактично, голодують і дістати продукти складно, тому вони вдячні за надану підтримку.

Загалом продуктову допомогу отримають 200 тисяч українців, яких евакуювали із "гарячих точок".

Як надають гуманітарну допомогу жителям Покровська: дивіться відео

Реклама

Допомога українцям

Під час війни громадяни України об’єдналися задля спільної перемоги над російськими окупантами. Одним із важливих фронтів залишається гуманітарний, адже через обстріли загарбників чимало населених пунктів опинились на межі виживання.

Громадські організації, волонтери та приватний бізнес організовують доставку продуктів і товарів першої необхідності на схід країни, а також до Києва. Нещодавно чергову партію продуктових наборів отримали територіальні центри соціального забезпечення Солом’янського району.

Реклама

У Київській області, зокрема в напрямку Ірпеня та Гостомеля, тривають запеклі бої. Через це страждає логістика, тому Іванківська, Димерська і Поліська громади зіткнулися з гуманітарною катастрофою.

Напередодні голова МінТОТ Ірина Верещук повідомила, що всі 10 узгоджених гуманітарних коридорів спрацювали, тож вдалося евакуювати понад 5 тисяч осіб. Раніше ми розповідали, що Червоний Хрест Китаю надасть Україні гуманітарну допомогу на 1,5 мільйона доларів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 27 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16600
2
Літаки Літаки
121
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артилерія Артилерія
294
7
Засоби ППО Засоби ППО
52
8
РСЗВ РСЗВ
93
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Докладніше
Історії звитяг
Старший лейтенант Дозірчий Дмитро. Здійснив подвиг вже в перший день війни, 24 лютого, поблизу міста Олешки Херсонської області. Ризикуючи життям, повів побратимів у відчайдушну атаку і прорвав оборону противника на мосту, забезпечивши вихід колон 59-ї ОМБР з оточення. За особисту мужність удостоєн звання Герой України.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Наші янголи-охоронці

Олександр Подольський - сержант служби цивільного захисту ДСНС, пожежник. Рішуче кинувся у вогонь, намагаючись загасити пожежу у приватних будинках, прилеглих до ринку “Барабашово”, обстріляного окупантами. Рятуючи життя харків’ян, загинув сам - від уламків, викликаних новим обстрілом росіян.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Цитата дня

Не можна міняти свободу на комфорт. Не можна купувати ресурси за справедливість і права людини. Не можна боятися зло називати злом. Не можна зла боятись.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.12

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти