Рятують від голоду: евакуйованим українцям передали гуманітарну допомогу

Фонд Ріната Ахметова передав допомогу жителям східних областей України, які постраждали від нападу Росії

До Покровська відправили понад 2700 продуктових наборів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Станом на 27 березня, сотні жителів східних областей України отримали гуманітарну допомогу. Фонд Ріната Ахметова відправляє продукти до Покровська.

Як повідомили у пресслужбі Фонду, уже вдалося доставити людям, які втекли з-під обстрілів, понад 2700 продуктових наборів.

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Один із жителів Краматорського району Олександр зауважив, що на сході країни зараз дуже скрутна ситуація з їжею. Люди, фактично, голодують і дістати продукти складно, тому вони вдячні за надану підтримку.

Загалом продуктову допомогу отримають 200 тисяч українців, яких евакуювали із "гарячих точок".

Як надають гуманітарну допомогу жителям Покровська: дивіться відео

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Допомога українцям

Під час війни громадяни України об’єдналися задля спільної перемоги над російськими окупантами. Одним із важливих фронтів залишається гуманітарний, адже через обстріли загарбників чимало населених пунктів опинились на межі виживання.

Громадські організації, волонтери та приватний бізнес організовують доставку продуктів і товарів першої необхідності на схід країни, а також до Києва. Нещодавно чергову партію продуктових наборів отримали територіальні центри соціального забезпечення Солом’янського району.

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У Київській області, зокрема в напрямку Ірпеня та Гостомеля, тривають запеклі бої. Через це страждає логістика, тому Іванківська, Димерська і Поліська громади зіткнулися з гуманітарною катастрофою.

Напередодні голова МінТОТ Ірина Верещук повідомила, що всі 10 узгоджених гуманітарних коридорів спрацювали, тож вдалося евакуювати понад 5 тисяч осіб. Раніше ми розповідали, що Червоний Хрест Китаю надасть Україні гуманітарну допомогу на 1,5 мільйона доларів.