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Хасиды на границе: в Беларуси паломники собрались у двух пунктов пропуска

16 сентября, 11:34

Руслан Ровик Руслан Ровик

У пунктов пропуска в Волынской и Черниговской областях собрались сотни иностранцев

На границе Украины с Беларусью собираются сотни хасидов, которые надеются попасть в Умань на празднование иудейского нового года.

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Как сообщает официальный Telegram-канал украинского Министерства внутренних дел, возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области собрались около тысячи иностранцев.

Кроме того, было зафиксировано прибытие больших групп иностранцев к пункту пропуска "Дольск" в Волынской области.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко прибыл на место событий, чтобы проверить резервы, привлеченные для поддержания порядка. У границы также задействованы подразделения полиции и Национальной гвардии.

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Видео: Telegram-канал UKR INFORM

На границе Дейнеко встретился с иностранцами и напомнил хасидам, что, по решению правительства Украины, чтобы предотвратить распространение коронавируса, въезд иностранцев запрещен. Он заявил о недопустимости попыток нарушения границы.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что сотни паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси, несмотря на ограничение въезда, пока продолжают находиться на границе.

А накануне в Черниговской области задержали хасида, который по болотам и лесам пробрался в Украину в обход пунктов пропуска. В итоге, мужчине на пять лет запретили въезд в нашу страну.

Хасиды на границе

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МВД пограничники граница паломники хасиды Волынь пункт пропуска Черниговская область волынская область

Источник: Сегодня

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