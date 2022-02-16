Хлама столько, что негде спать: в Днепре женщина превратила комнату в свалку (видео)

Соседи женщины бьют тревогу, поскольку в общежитии воняет и ползают тараканы

20 лет подряд испытывает терпение всех вокруг героиня нашего материала. Свое жилище захарастила хламом почти под потолок, и никто не может справиться с этим. Что делать, когда ваш сосед превратился в Плюшкина — выяснял корреспондент "Сегодня" Антон Мачула.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

Реклама

Комната с кучей мусора

Здание бывшего общежития насквозь пропитано вонью. И все это из-за одной небольшой комнаты на 4-м этаже. Она завалена хламом до потолка. Вес мусора не выдержали даже двери – их просто выдавило в коридор.

Сносить мусор в дом пенсионерка Татьяна начала еще 20 лет назад, когда ее уволили с работы.

"Сократили ее. У нее, видимо, на почве этого немного поехала крыша. Она не с мешками несет, она несет маленький небольшой пакетик: одну тряпку, вторую тряпку", — рассказывает дежурная по общежитию Наталья Шавель.

Комната площадью 18 квадратных метров полна мусора. До потолка осталось около 30 сантиметров. А на верхушке свалки еще и семь котов! Даже спать владелице негде. Поэтому ночует время от времени прямо на полу в коридоре. Татьяна уверяет — это не мусор, а ее частная собственность. То соседи просто придираются.

Реклама

"Соседям делать нечего, вот они и потыкаются. Никакого мусора у меня там нет. Вещи там и мои, и чужие", — говорит жительница общежития Татьяна.

Кроме вони постояльцы жалуются и на тараканов и мух, лезущих из комнаты Татьяны. И хотя местные жители неоднократно предлагали женщине помочь выбросить весь хлам — она против. Коммунальщики только разводят руками — они не имеют законных прав чтобы принудительно вывезти хлам из общежития. Поэтому предложили жителям, чтобы те помогли уговорить соседку на уборку.

"Жители и наш мастер проведут с ней беседу — уговорят ее на какие-то совместные действия и в присутствии жителей наши сотрудники частично разберут этот хлам", — говорит главный инженер Жилсвервиса-5 Александр Степаненко.

Если не получится, нужно идти в суд, чтобы там, исходя из правил содержания дома, разрешили вывезти мусор на свалку.

Что говорит адвокат?

"Они могут составить соответствующие акты, сделать фото видео фиксацию этих нарушений, которые есть на сегодняшний день. И ссылаясь на правила, которые есть на содержание дома и придомовой территории, кто-то один или несколько из соседей могут подать соответствующий иск", — рассказывает адвокат Андрей Верба.

Но юрист уверен — это временное решение проблемы. Ибо, вероятно, женщина будет собирать мусор и дальше. Еще вариант — разыскать родственников Татьяны, чтобы те уговорили женщину на лечение в психбольнице или же сами предоставили такое разрешение.

Реклама

В Сумах загорелась квартира с кучей хлама

Люди, которые накапливают в квартирах хлам — горе не только для семьи. Обычно, они берут в заложники весь дом. Из их квартир по соседям расползаются тараканы и крысы.

Именно такая квартира загорелась ночью в Сумах. Спасатели едва смогли войти в помещение, заваленное кучами хлама. Гармидер развели мать и дочь, рассказывают соседи. Обе к тому времени переехали к знакомым. Убирать — не спешат.

Читайте также