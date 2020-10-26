Холодный душ и электоральная "рыбалка": реакция сетей на местные выборы (фото и видео)

Нынешняя явка на выборах стала самой низкой за годы независимости.

В Украине прошли местные выборы, на которых выбирали депутатов городских, районных и областных советов, а также мэров городов. Удручающе низкая явка (около 37%) избирателей на участки, посеянный одним из кандидатов в мэры паспорт, ожесточенная борьба за пост киевского головы и курьезы при голосовании – все это стало темами для обсуждения в соцсетях.

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Волонтер и бывший участник АТО Мирослав Гай напомнил украинцам: то, что они не пришли на выборы, не значит, что они не проголосовали: "Вы выбрали войну, расхищение собственных средств и метания в дерьме еще пять лет".

По мнению политолога Виктора Тарана, потенциальное второе место бывшего главы КГГА Александра Попова на выборах мэра в Киеве – прямое следствие борьбы на самоуничтожение между "Голосом" и "Европейской солидарностью". Поэтому ЕС и "Голос" должны зарыть топор войны и начинать координировать свои действия, считает эксперт.

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Экс-нардеп Борислав Береза обратил внимание, что чуть больше 20% пришедших на выборы выбрали местную власть для 100% киевлян.

"И самое главное, что я в очередной раз оказался прав в том, что ни Верещук, ни Пальчевский не имели шанса. Но политтехнологи убедили многих в обратном и те сделали выбор в пользу Кличко", – сетует он.

В сети вспомнили полеты Ирины Верещук над Киевом, избрав для этого два символа – лист фанеры и виды Парижа.

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Досталось и Сергею Притуле, тоже метившему в кресло столичного градоначальника и снимавшему ролики под лозунгом: "Я здесь живу".

На некоторых избирательных участках весьма креативно подошли к оформлению кабинок для голосования – на грани статьи Уголовного кодекса о нарушении тайны голосования.

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Кое-кто приходил на выборы со "счастливой" ручкой, которая помнила голосование за президента Виктора Януковича в 2010 году.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") не нашел слов, чтобы прокомментировать исход выборов, зато нашел соответствующую картинку.

В тренде КИУ прогнозирует длительный процесс подсчета голосов на местных выборах

Украинский блогер, скрывающийся под именем "Фашик донецкий" считает, что Украине нужен был холодный душ, поскольку многие политики расслабились и окружили себя подхалимами.

А тем временем, команда Блока Кернеса довольна результатами выборов в Харькове и Харьковской области, заявил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы. По данным экзит-пола партии, у Кернеса – 61,2% при явке 31,3%.

А тем временем Владимир Зеленский и партийное руководство СН подводят итоги местных выборов:

Экс-нардеп и заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем сравнил электоральную политику с рыбалкой, а избирателей – с рыбой, которая не всегда осознает, что попалась на крючок:

Провал партии власти на местных выборах и президентский опрос тоже не остались незамеченным пользователями соцсетей:

Напомним, что 25 октября в Украине завершились местные выборы. В этот день полиция зафиксировала 4375 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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