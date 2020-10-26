Холодный душ и электоральная "рыбалка": реакция сетей на местные выборы (фото и видео)

В Украине прошли местные выборы, на которых выбирали депутатов городских, районных и областных советов, а также мэров городов. Удручающе низкая явка (около 37%) избирателей на участки, посеянный одним из кандидатов в мэры паспорт, ожесточенная борьба за пост киевского головы и курьезы при голосовании – все это стало темами для обсуждения в соцсетях.
Волонтер и бывший участник АТО Мирослав Гай напомнил украинцам: то, что они не пришли на выборы, не значит, что они не проголосовали: "Вы выбрали войну, расхищение собственных средств и метания в дерьме еще пять лет".
По мнению политолога Виктора Тарана, потенциальное второе место бывшего главы КГГА Александра Попова на выборах мэра в Киеве – прямое следствие борьбы на самоуничтожение между "Голосом" и "Европейской солидарностью". Поэтому ЕС и "Голос" должны зарыть топор войны и начинать координировать свои действия, считает эксперт.
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Экс-нардеп Борислав Береза обратил внимание, что чуть больше 20% пришедших на выборы выбрали местную власть для 100% киевлян.
"И самое главное, что я в очередной раз оказался прав в том, что ни Верещук, ни Пальчевский не имели шанса. Но политтехнологи убедили многих в обратном и те сделали выбор в пользу Кличко", – сетует он.
В сети вспомнили полеты Ирины Верещук над Киевом, избрав для этого два символа – лист фанеры и виды Парижа.
Досталось и Сергею Притуле, тоже метившему в кресло столичного градоначальника и снимавшему ролики под лозунгом: "Я здесь живу".
На некоторых избирательных участках весьма креативно подошли к оформлению кабинок для голосования – на грани статьи Уголовного кодекса о нарушении тайны голосования.
Кое-кто приходил на выборы со "счастливой" ручкой, которая помнила голосование за президента Виктора Януковича в 2010 году.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") не нашел слов, чтобы прокомментировать исход выборов, зато нашел соответствующую картинку.
Украинский блогер, скрывающийся под именем "Фашик донецкий" считает, что Украине нужен был холодный душ, поскольку многие политики расслабились и окружили себя подхалимами.
А тем временем, команда Блока Кернеса довольна результатами выборов в Харькове и Харьковской области, заявил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы. По данным экзит-пола партии, у Кернеса – 61,2% при явке 31,3%.
А тем временем Владимир Зеленский и партийное руководство СН подводят итоги местных выборов:
Экс-нардеп и заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем сравнил электоральную политику с рыбалкой, а избирателей – с рыбой, которая не всегда осознает, что попалась на крючок:
Провал партии власти на местных выборах и президентский опрос тоже не остались незамеченным пользователями соцсетей:
Напомним, что 25 октября в Украине завершились местные выборы. В этот день полиция зафиксировала 4375 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.
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