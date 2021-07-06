Заседание ТКГ по Донбассу и открытие Каннского кинофестиваля – анонсы СЕГОДНЯ

На вторник запланированы очередные заседания ТКГ по конфликту на Донбассе, а в Каннах откроется долгожданный кинофестиваль – и другие события

Заседание ТКГ и Каннский фестиваль / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 6 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Заседания рабочих групп Трехсторонней контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции.

8:45 – открытие 10-й конференции по вопросам солнечной энергетики "CISOLAR 2021", которая пройдет 6-8 июля. Детали (отель "Хилтон", бул. Т. Шевченко, 30).

– открытие 10-й конференции по вопросам солнечной энергетики "CISOLAR 2021", которая пройдет 6-8 июля. Детали (отель "Хилтон", бул. Т. Шевченко, 30). 9:15 – заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Верховном суде. Запланировано рассмотрение ходатайств представителя потерпевшего и прокурора об изменении подсудности дела и его передаче из Городищенского суда в другой (ул. Орлика, 4).

– заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Верховном суде. Запланировано рассмотрение ходатайств представителя потерпевшего и прокурора об изменении подсудности дела и его передаче из Городищенского суда в другой (ул. Орлика, 4). 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Трансляция (ул. Крещатик, 22, к. 633).

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Трансляция (ул. Крещатик, 22, к. 633). 10:00 – Большая палата Верховного суда рассмотрит заявление осужденного о пересмотре вынесенных в отношении него судебных решений на основании решения ЕСПЧ по делу "Шуманский против Украины" (от 8 октября 2020 года).

– Большая палата Верховного суда рассмотрит заявление осужденного о пересмотре вынесенных в отношении него судебных решений на основании решения ЕСПЧ по делу "Шуманский против Украины" (от 8 октября 2020 года). 10:00 – заседание по делу командира батальона харьковского "Беркута", обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия (противостояние 01.12.2013 на улице Банковой в Киеве – 67 пострадавших, и 18.02.2014 – мирное шествие в Крепостном переулке и на улице Институтской – 107 пострадавших) в Дарницком райсуде Киева (ул. Севастопольская, 7/13).

– заседание по делу командира батальона харьковского "Беркута", обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия (противостояние 01.12.2013 на улице Банковой в Киеве – 67 пострадавших, и 18.02.2014 – мирное шествие в Крепостном переулке и на улице Институтской – 107 пострадавших) в Дарницком райсуде Киева (ул. Севастопольская, 7/13). 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:30 – форум "Украина 30. Международная политика" с участием первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а).

– форум "Украина 30. Международная политика" с участием первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а). 11:00 – заседание Межфракционного депутатского объединения "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины" (ул. Грушевского, 18/2, зал 12).

– заседание Межфракционного депутатского объединения "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины" (ул. Грушевского, 18/2, зал 12). 11:00 – презентация Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости – инновационного онлайн-инструмента, который позволяет каждому гражданину Украины бесплатно оценить недвижимость по объективным показателям электронной базы. Участники: глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и другие (ул. Владимирская, 49а, конференц-центр Inveria Space, 2-й этаж, конференц-зал South).

– презентация Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости – инновационного онлайн-инструмента, который позволяет каждому гражданину Украины бесплатно оценить недвижимость по объективным показателям электронной базы. Участники: глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и другие (ул. Владимирская, 49а, конференц-центр Inveria Space, 2-й этаж, конференц-зал South). 12:00 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний 330).

Киев

10:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал).

– заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал). 11:00 – акция активистов партии "Демократична Сокира" и Движения сопротивления капитуляции под офисом Государственного бюро расследований. Цель акции – подать в ГБР заявление о совершении президентом Зеленским преступления по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "Государственная измена" и заставить Бюро начать досудебное расследование (ул. Симона Петлюры, 15).

– акция активистов партии "Демократична Сокира" и Движения сопротивления капитуляции под офисом Государственного бюро расследований. Цель акции – подать в ГБР заявление о совершении президентом Зеленским преступления по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "Государственная измена" и заставить Бюро начать досудебное расследование (ул. Симона Петлюры, 15). 12:00 – "прямая линия" первого замглавы Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Александра Смыка в Контактном центре. Звонки будут приниматься по телефону 15-51 до 13:00. Трансляция.

– "прямая линия" первого замглавы Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Александра Смыка в Контактном центре. Звонки будут приниматься по телефону 15-51 до 13:00. Трансляция. 12:00 – выставка картин художника Дмитрия Ульянова, созданных из найденных на берегах рек отходов пластика, "На берегах свідомості". Цель – привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения водоемов (ул. Рыбальская, 22, холл Музея истории туалета).

– выставка картин художника Дмитрия Ульянова, созданных из найденных на берегах рек отходов пластика, "На берегах свідомості". Цель – привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения водоемов (ул. Рыбальская, 22, холл Музея истории туалета). 14:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал).

– заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал). 18:00 – акция "Свободу Владиславу Есипенко!" на Майдане Независимости возле Монумента Независимости. В этот день в Крыму начнется суд над украинским политзаключенным, журналистом проекта "Крым. Реалии" "Радио Свобода".

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Харьков

10:00 – допрос свидетелей обвинения по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы в Орджоникидзевском райсуде.

Житомир

12:00 – выездное заседание "круглого стола" на тему "Выполнение и реализация региональных программ социальной защиты ветеранов войны и лиц, на которых распространяется закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Закарпатская область

9:00 – в с.Турья Пасека начнется Украинско-словацкий энергетический форум "Интеграция украинских и европейских энергетических рынков". Детали. Трансляция.

За рубежом

Франция

Открытие 74-го Каннского кинофестиваля, который продлится до 17 июля. В программе кинофестиваля – документальная лента украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст".

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Казахстан

День столицы страны Нур-Султана.

Евросоюз

Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в мае.

Иран – Турция

Газопровод из Ирана в Турцию остановится на плановый ремонт с 6 до 29 июля.

США

Управление по информации в области энергетики (EIA) Министерства энергетики США опубликует ежемесячный прогноз по нефти.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией