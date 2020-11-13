И снова коронавирусный рекорд: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине сначала эпидемии уже больше полумиллиона украинцев заразились коронавирусом и почти 10 тысяч смертей

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. На нем выступят глава ведомства Максим Степанов и его заместительница Светлана Шаталова.

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Как стало известно, по состоянию на утро 13 ноября в Украине подтвердили 11 787 новых случаев заражения коронавирусом (512 652 с начала эпидемии). За четверг умерли 172 украинца (9317 с начала эпидемии), а выздоровели 6155 человек (233 849 с начала эпидемии).

Тем временем в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" – вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Но главное новшество от правительства – введение карантина выходного дня. Новые жесткие ограничения коснутся только субботы и воскресенья, почти все будет закрыто, однако общественный транспорт будет ходить в обычном режиме. Как будет работать жесткий карантин на выходных.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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