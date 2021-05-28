Тайный доклад по Беларуси и учения СБУ в метро – главные новости за ночь

На заседании СНБО Украины рассматривали тайный доклад по угрозах от Беларуси, а в центре Киева ночью завывали сирены – и другие важные события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Учения СБУ в метро Киева

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В ночь на 28 мая к центральным станциям метро Киева стянули много полицейских машин, автомобилей скорой помощи и пожарных, на улицах завывали сирены и то и дело мелькают носилки с "ранеными". СБУ накануне анонсировала антитеррористические учения.

Новый глава ПриватБанка

Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления банка. Он вступит в должность после того, как его кандидатуру согласует Нацбанк.

Ryanair заявил об угоне самолета Беларусью

В ирландской авиакомпании Ryanair заявили, что принудительная посадка их самолета белорусскими властями в Минске является "незаконным и предумышленным угоном".

Тайный доклад по Беларуси на СНБО

Кулеба рассказал, что на Совете национальной безопасности и обороны во время заседаний по эскалации России на востоке Украины был представлен тайный доклад по угрозам со стороны Беларуси.