Их должен знать каждый украинец: список военных РФ, обстреливающих ракетами мирное население

В разведке пообещали показать оккупантам, как нужно уничтожать врага в ближнем бою

Обнародован личный состав российского зенитно-ракетного полка / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская разведка обнародовала список российских военных преступников, обстреливающих ракетами мирное население Украины.

В распоряжение Главного управления разведки Украины попал список военнослужащих 388 зенитно-ракетного полка (воинская часть 97646) с. Клюква, Курская область, которые совершают военные преступления против народа Украины.

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"Сколько же уродов в рядах вооруженных сил "великой" россии! Только и можете врасплох обстреливать мирное население! Мы вам обязательно продемонстрируем как надо уничтожать врага в ближнем бою. До встречи!", – говорится в сообщении на странице ГУР в Facebook.

Полный список российских военных преступников читайте здесь

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Ранее Главное управление разведки Минобороны получило список военнослужащих 727 отдельного батальона морской пехоты (воинская часть 20264) из города Астрахань.

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Данные военнослужащие РФ совершали военные преступления против мирного населения Украины.

"Вы – не морская пехота! Вы – "волки позорные"! Украинские "совы" найдут каждого из вас, гарантируем", – заявили в ГУР МО.

Просмотреть список можно здесь.