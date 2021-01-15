Инфекционист объяснил, почему украинцам еще долго придется носить маски

Даже не смотря на ожидаемую вакцинацию населения, украинцам все равно еще придется этот год проходить в масках. Особенно это важно в контексте мутаций коронавируса в мире. Об этом идет речь в нашей статье "Что будет с пандемией в 2021 году: поможет ли вакцина, когда снимем маски и выйдем из карантина".

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Ношение масок останется необходимостью в 2021 году и даже для вакцинированных. Нет данных, что вакцинированные не могут переносить вирус. Вакцина помогает выработать антитела и быстро преодолеть инфекцию без развития болезни. Вероятно, что вирусы будут попадать в носоглотку и выделяться из верхних дыхательных путей. Это значит, что вакцинированный человек не будет иметь осложнений, но может создавать угрозу.

А вот усиление карантинных ограничений будут зависеть от того, какой вариант вируса будет циркулировать в Украине.

"Если подтвердится, что британский и южноафриканский варианты вируса более быстро распространяются, то все будет очень стремительно развиваться и, соответственно, в феврале-начале марта процесс опять начнет быстро развиваться и в марте мы будем иметь новые ограничения. Потом это может повториться в октябре-ноябре 2021 года. Потому что пока низкая температура дает вирусу распространяться быстрее, а у массы людей не будет еще иммунитета. Поэтому эпидемия будет разгоняться", – сказал инфекционист, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов.

Также сайт "Сегодня" писал о том, как мы будем путешествовать в 2021 году на фоне пандемии COVID-19. Вакцина от коронавируса может открыть границы для многих путешественников. Однако доступность вакцины станет проблемой для украинских туристов.

Видео: Сегодня

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