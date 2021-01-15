Інфекціоніст пояснив, чому українцям ще довго доведеться носити маски

Навіть не дивлячись на очікувану вакцинацію населення, українцям все одно ще доведеться цей рік проходити в масках. Особливо це важливо в контексті мутацій коронавірусу у світі. Про це йдеться в нашій статті "Що буде з пандемією 2021 року: чи допоможе вакцина, коли знімемо маски і вийдемо з карантину".

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Носіння масок залишиться необхідністю 2021 року і навіть для вакцинованих. Немає даних, що вакциновані не можуть переносити вірус. Вакцина допомагає виробити антитіла і швидко подолати інфекцію без розвитку хвороби. Ймовірно, що віруси потраплятимуть в носоглотку і виділятимуться з верхніх дихальних шляхів. Це означає, що вакцинована людина не матиме ускладнень, але може створювати загрозу.

А ось посилення карантинних обмежень буде залежати від того, який варіант вірусу буде циркулювати в Україні.

"Якщо підтвердиться, що британський і південноафриканський варіанти вірусу швидше поширюються, то все дуже стрімко розвиватиметься і, відповідно, в лютому-початку березня процес знову почне швидко розвиватися, і в березні ми матимемо нові обмеження. Потім це може повторитися в жовтні-листопаді 2021 року. Тому що поки що низька температура дає вірусу поширюватися швидше, а у маси людей не буде ще імунітету. Тому епідемія розганятиметься", – сказав інфекціоніст, директор Revival Institute for Future Вадим Арістов.

Також сайт "Сьогодні" писав про те, як ми будемо подорожувати в 2021 році на тлі пандемії COVID-19. Вакцина від коронавірусу може відкрити кордони для багатьох мандрівників. Однак доступність вакцини стане проблемою для українських туристів.

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