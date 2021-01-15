З довідками і тестами: як ми подорожуватимемо 2021 року

Вакцина від коронавірусу може відкрити кордони для багатьох мандрівників. Однак доступність вакцини стане проблемою для українських туристів

2020 рік зачинив двері перед усіма туристами. Глобальний локдаун закрив кордони практично всіх країн на більш ніж два місяці. А країни ЄС так і не відкрилися для мандрівників.

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Скасовувалися рейси, путівки і броні. А що не скасували – переносили на 2021 рік.

На 2021 рік у туроператорів і мандрівників великі надії.

Чи відновляться подорожі 2021 року?

Міжнародні поїздки випереджатимуть внутрішні поїздки, що є значною зміною порівняно з бронюванням на 2020 рік, прогнозує туристична маркетингова компанія MMGY Global.

В українських туроператорів теж величезні надії на 2021 рік. Січневий локдаун не обмежує перельоти і пересування і це дає впевненість, що таких жорстких заходів, як навесні 2020-го, не буде, каже Вікторія Лонська, керівник одного з офісів туристичної компанії "Поїхали з нами":

"Всі розуміють, що з ним треба жити і дотримуватися необхідних заходів. На цей момент це тестування. Попит зараз, навпаки, активніший, ніж був раніше. Наприклад, дати на найближчі півтора-два тижні повністю закриті, тобто рейси завантажені на 100%. Навіть Мальдіви і Домінікана – не дешеві напрямки – прекрасно заповнюються. Попит є, ціни постійно піднімаються, рейси вилітають".

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Проте до показників 2019 року ще далеко. Повне відновлення туристичної галузі відбудеться до 2023 року або пізніше, прогнозує McKinsey & Company.

Як вакцинація від COVID-19 вплине на подорожі?

Поки негативний результат ПЛР-тесту – єдина умова для перетину кордону. Але поява вакцини може внести свої корективи.

Наприклад, авіакомпанії при посадці можуть попросити довідку про вакцинацію.

Так авіакомпанія Qantas Airlines оголосила, що як тільки вакцина від коронавірусу стане доступна, пасажирам необхідно буде довести, що вони щеплені.

Реклама Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Така практика існує давно. Ще 1930 року Всесвітня організація охорони здоров'я розробила "жовту картку" – Міжнародний сертифікат про вакцинацію. Її форма використовувалася для доказу вакцинації проти різних хвороб, включаючи жовту лихоманку, висипний тиф і віспу.

Деякі країни і зараз просять перед приїздом зробити щеплення від якогось інфекційного захворювання. Наприклад, в Танзанії рекомендують зробити щеплення від жовтої лихоманки, те ж саме в Домінікані. Але це тільки рекомендація.

"Зараз жодна країна не висуває вакцинацію як вимогу, а скоріше рекомендує зробити щеплення. Немає такого, що людину не пустять до країни через відсутність вакцинації. На цей момент строгих правил немає", – каже Вікторія Лонська.

Уже відомо, що Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) вже розробляє цифровий паспорт вакцини COVID-19 для мандрівників.

Ця програма, в якій можна перевірити вимоги в'їзду до країни і внести сертифікат про вакцинацію. Більш того, лабораторії самі зможуть надсилати через додаток свідоцтво про щеплення.

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Для українських туристів поки немає жодних змін. Ми можемо відвідувати обмежену кількість країн і за ПЛР-тестом.

Коли Європа відкриє кордони?

Європа залишається закритою для туристів з України. Потрапити до ЄС можуть українці, які офіційно працюють в країні Європейського Союзу або їдуть до родичів. При цьому ЄС відкрив кордони для громадян Австралії, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і Китаю. У цих країнах захворюваність на COVID-19 менше показника, середнього по ЄС. З літа минулого року захворюваність в Україні вище, ніж в Європі, тому для українських туристів західний кордон закритий. Якщо захворюваність істотно падатиме і далі, то Україна цілком може потрапити до списку "зелених країн".

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Однак цілком можливо, що ті, хто вакцинуються, отримають право подорожувати до країн, які для всіх інших закриті, передбачає Лонська.

"Тривають обговорення, що в Європі низка країн вимагатимуть довідку про вакцинацію для туристів. Такий результат можливий, оскільки ряд авіакомпаній заявили, що 2021 року не братимуть на борт літака пасажирів, у яких немає вакцинації. Але оскільки вакцина для багатьох ще недоступна, то навряд чи нові правила введуть на початку року, а швидше до кінця року", – говорить Вікторія Лонська.

Вакцину до України доставлять в кращому випадку в лютому, а найімовірніше, в березні. І вона буде призначена для людей, які найбільше ризикують захворіти, – медики, соцпрацівники, поліція, похилого віку. А за планом МОЗ вакцинація людей з груп ризику закінчиться приблизно в березні 2022 року. Тільки потім вакцину зможе отримати решта.

"Стовідсоткової зобов'язалівки щодо вакцинації, ми вважаємо, не буде. Будуть паралельно альтернативні варіанти: або вакцинація, або ПЛР-тест. Може, щось ще придумають, поки складно говорити", – зазначає Вікторія Лонська.

Нагадаємо, Фонд глобального доступу країн до вакцин проти СОVID-19 (COVAX) зможе почати поставки вакцини від коронавірусу до України вже найближчим часом.

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