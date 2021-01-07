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COVAX обіцяє поставки вакцини від COVID-19 в Україну найближчим часом – Ляшко

7 січня, 20:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

МОЗ отримало листа від Фонду з вакцин проти коронавірусу

Фонд глобального доступу країн до вакцин проти COVID-19 (COVAX) зможе почати поставки вакцини від коронавірусу в Україну вже найближчим часом.

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Про це повідомив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.

За його словами, до Міністерства охорони здоров'я надійшов лист від Фонду про терміни поставки.

"Отримали від COVAX лист про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом", – написав Ляшко.

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Зазначимо, раніше головний санітарний лікар роз'яснив, що Україна зможе отримати вакцини від трьох виробників за програмою Фонду глобального доступу країн до вакцин проти COVID-19 – від британської компанії AstraZeneca і американських Novavax і Johnson & Johnson.

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Ми також повідомляли, що Україна отримає ще 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19. Влада вже підписала контракт про постачання з китайською компанією Sinovac Biotech.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю спростувало контрабанду щеплень від COVID-19 або їхнє таємне постачання для вакцинації українських чиновників, про що раніше написали деякі ЗМІ.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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МОЗ вакцина коронавірус Віктор Ляшко COVAX
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