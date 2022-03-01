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"Исполняю гражданский долг": задержан Владимир Рубан, который хотел взорвать Раду (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 марта, 22:48
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Причина задержания бывшего подозреваемого пока неизвестна
Задержан Владимир Рубан.
Задержан Владимир Рубан. / Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из поездов был задержан Владимир Рубан, которого вместе с Надеждой Савченко ранее обвиняли в подготовке теракта в Верховной Раде.

Об этом сообщил telegram-канал "Ху**вый Киев Украина Новости".

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На видео четко видно, что задержан именно этот человек. Также показан его паспорт и лицо. Задержание, судя по видео, проводил "Азов". Однако за что задержали Рубана, пока неизвестно.

Мужчина на видео прокомментировал свои действия словами "исполняю гражданский долг".

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Что известно о Рубане

Владимир Рубан – человек, который вел после 2014 года переговоры на Донбассе по обмену заложника. Называл себя одним из высокопоставленных людей в разведке, но вероятно таковым не являлся. Затем его вместе с Надеждой Савченко обвинили в подготовке атаки на Верховную Раду.

8 марта 2018 года Рубан был задержан украинскими пограничниками на контрольном пункте Майорск при попытке завоза с оккупированной территории значительной партии оружия и боеприпасов, после чего был передан в СБУ.

9 марта ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч. 1 ст. 14 "Подготовка к преступлению", ч. 3 ст. 258 "Террористический акт". Суд арестовал Рубана на 60 дней. Обвинения в суде представила военная прокуратура. Его подозревали в подготовке теракта в правительственном квартале, атаках на Верховную Раду и убийствах депутатов и других государственных деятелей.

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16 апреля 2019 года Броварской суд Киевской области принял решение освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко прямо в зале судебных заседаний, мотивируя это тем, что срок меры пресечения закончился, а новый не был избран.

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