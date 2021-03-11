"Историческое событие": ВСУ в ближайшее время получат крылатые ракеты

Уже в марте украинские военные получат ракетный комплекс "Нептун". Речь идет об опытных образцах крылатых ракет. В морских силах ВСУ уже создано соответствующее подразделение.

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Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, защита украинского побережья приобретает новые возможности.

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"Это действительно историческое событие… "Нептун" – это вооружение нового поколения для нас, новое слово в развитии военной береговой обороны Украины. Наличие в составе ВМС РК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе", – заявил Таран.

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

Видео: Сегодня

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