Українська
$ 27,7
32,93
  1. Последние новости Украины

"Историческое событие": ВСУ в ближайшее время получат крылатые ракеты

11 марта, 14:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Защита украинского побережья от агрессии с моря приобретает новые возможности

Уже в марте украинские военные получат ракетный комплекс "Нептун". Речь идет об опытных образцах крылатых ракет. В морских силах ВСУ уже создано соответствующее подразделение.

Реклама

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, защита украинского побережья приобретает новые возможности.

В тренде
Военный эксперт подсказал, как Украине ответить на провокацию России на Донбассе

"Это действительно историческое событие… "Нептун" – это вооружение нового поколения для нас, новое слово в развитии военной береговой обороны Украины. Наличие в составе ВМС РК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе", – заявил Таран.

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нептун крылатая ракета Андрей Таран

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гордон заинтриговал мрачным предсказанием для Украины: что произойдет 15 марта
Гордон заинтриговал мрачным предсказанием для Украины: что произойдет 15 мартаУкраина
Оккупанты в Крыму убили жемчужину природы ради водоснабжения Севастополя (фото)
Оккупанты в Крыму убили жемчужину природы ради водоснабжения Севастополя (фото)Украина
В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарки
В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подаркиЗапад
Несмотря на красную зону: в Черновцах возобновил работу крупный рынок
Несмотря на красную зону: в Черновцах возобновил работу крупный рынокЗапад
Нардеп Гончаренко рассказал о побочном эффекте после вакцинации
Нардеп Гончаренко рассказал о побочном эффекте после вакцинацииВласть
На что Гордон намекает: версии экспертов о том, что расстроит украинцев 15 марта
На что Гордон намекает: версии экспертов о том, что расстроит украинцев 15 мартаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять