Италия перепроверит показания Маркива: что именно их так заинтересовало

Сегодня Апелляционный суд Милана принял решение провести экспертизу слов украинца Виталия Маркива касательно убийства итальянского фоторепортера Андреа Рокелли и его российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе.

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Об этом сообщил присутствовавший на судебном заседании министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По его словам, речь идет о вырванной из контекста фразе "убили журналиста", которую украинец сказал во время его допроса в СИЗО. Сторона обвинения пытается перекрутить эти слова. В связи с этим назначена экспертиза нового перевода.

"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива с прослушивания в тюрьме. Было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать якобы "я убил", – сказал Аваков.

Министр также сообщил, что украинская сторона проводила ряд экспертиз по ситуации с гибелью Рокелли и Миронова и передала результаты суду. Украина настаивает, что автомат не может стрелять прицельно на 1500 метров и, чтобы убить человека, причем погибшие не были в прямо видимости. Плюс есть видео, на котором слышно стрельбу в пределах 200 метров и не со стороны украинских военных.

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"Кроме того, мы нашли записку в кармане Миронова, где он переписывался с "пресс-секретарем ДНР" Хорошевой. Они договаривались с ней о встрече с Гиркиним. Поэтому мы не исключаем мнение, что это была провокация – отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину", – отметил глава МВД.

Аваков также напомнил, что итальянская сторона отказалась от предложения Украины приехать на место событий и изучить ситуацию, а решение итальянского суда первой инстанции было вынесено на эмоциях.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне суду в Италии показали важные доказательства невиновности Маркива. Адвокаты украинца объяснили, что позиции боевиков были раз в 10 ближе к месту гибели итальянского журналиста, нежели украинских военных.

Как известно, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом, что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признает. Его обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года на Донбассе.

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