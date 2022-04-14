Из курса зарубежной литературы в Украине исключат русские произведения

Будут глубоко пересмотрены все произведения, которые к этому времени были рекомендованы

Произведения РФ пересмотрят / Фото: Коллаж: Сегодня

Программы зарубежной литературы в учебных заведениях на наличие российских авторов будут тщательно пересматриваться специалистами.

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона, пишет Укринформ.

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"Сегодня в рамках коварной агрессии, которую совершила РФ любой нарратив русского, любой нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает внутреннее возмущение и агрессию у украинцев. Потому что очень много погибших, много искалеченных судеб. Поэтому мы на прошлой неделе в рамках дисциплины "зарубежная литература" собрали рабочую группу специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия произведений российских авторов в рамках курса русской литературы", – сказал Шкарлетт.

Он уточнил, что будут глубоко пересмотрены все произведения, которые к этому времени были рекомендованы.

"И очень критично отнесемся к содержанию этого предмета", – добавил он.

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В России хотят заставить учить русский

Вывезенных в РФ украинских детей решили научить русскому языку, создав спецлагеря. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко. Он опубликовал видео, на котором депутат Госдумы говорит о необходимости устроить курсы русского языка для насильно вывезенных с территории Украины детей.

"Многие ребята... не владеют русским языком в достаточной степени для освоения нашей общеобразовательной программы. В летний период профильным ведомством будут организованы курсы, в эту работу будут включены студенты, старшеклассники, вожатые", — сказала она.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что морские пехотинцы из 36-й бригады, которые защищают Мариуполь от российских военных, записали видеообращение. В нем военные заверяют, что они не оставили своих позиций.

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Также мы информировали, что по словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, за время блокады города российскими войсками погибли более 10 тысяч мирных жителей.