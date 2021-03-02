Из Украины пытались вывезти старинное оружие и монеты на миллион долларов (фото)

Ценности переправляли в ЕС по почте

Служба безопасности Украины разоблачила группировку контрабандистов, которые переправляли культурные ценности на территорию Европейского Союза. При обыске изъяли подготовленную к отправке коллекцию старинных предметов на почти миллион долларов.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрабандный товар преступники переправляли иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи, указывая в декларациях недостоверную информацию об отправке.

Реклама

При обыске у контрабандистов обнаружили:

21 единицу холодного оружия разных периодов, в том числе античного, доспехи;

золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов;

многочисленные старинные предметы быта.

В рамках контроля за совершением преступления, сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконных действий злоумышленников, а изъятые предметы направлены на экспертизу.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.

Реклама

Мы также сообщали, что украинские дипломаты организовали канал контрабанды и переправляли в Евросоюз, используя официальные документы МИД, валюту, золото и табачные изделия.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама