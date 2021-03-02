Из Украины пытались вывезти старинное оружие и монеты на миллион долларов (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила группировку контрабандистов, которые переправляли культурные ценности на территорию Европейского Союза. При обыске изъяли подготовленную к отправке коллекцию старинных предметов на почти миллион долларов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Контрабандный товар преступники переправляли иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи, указывая в декларациях недостоверную информацию об отправке.
При обыске у контрабандистов обнаружили:
- 21 единицу холодного оружия разных периодов, в том числе античного, доспехи;
- золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов;
- многочисленные старинные предметы быта.
В рамках контроля за совершением преступления, сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконных действий злоумышленников, а изъятые предметы направлены на экспертизу.
После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.
Мы также сообщали, что украинские дипломаты организовали канал контрабанды и переправляли в Евросоюз, используя официальные документы МИД, валюту, золото и табачные изделия.
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