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З України намагалися вивезти старовинну зброю і монети на мільйон доларів (фото)

2 березня, 04:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Цінності переправляли в ЄС поштою

Служба безпеки України викрила угруповання контрабандистів, які переправляли культурні цінності на територію Європейського Союзу. Під час обшуку вилучили підготовлену до відправки колекцію старовинних предметів на майже мільйон доларів.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Контрабандний товар злочинці переправляли іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв'язку, вказуючи в деклараціях недостовірну інформацію про відправку.

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Під час обшуку у контрабандистів виявили:

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  • 21 одиницю холодної зброї різних періодів, в тому числі античного, обладунки;
  • золоті та срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років;
  • численні старовинні предмети побуту.

В рамках контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували кілька фактів незаконних дій зловмисників, а вилучені предмети направлені на експертизу.

Після завершення досудового розслідування буде розглядатися питання про передачу вилучених культурних цінностей в музейний фонд України.

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Ми також повідомляли, що українські дипломати організували канал контрабанди і переправляли до Євросоюзу, використовуючи офіційні документи МЗС, валюту, золото і тютюнові вироби.

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