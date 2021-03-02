З України намагалися вивезти старовинну зброю і монети на мільйон доларів (фото)

Служба безпеки України викрила угруповання контрабандистів, які переправляли культурні цінності на територію Європейського Союзу. Під час обшуку вилучили підготовлену до відправки колекцію старовинних предметів на майже мільйон доларів.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Контрабандний товар злочинці переправляли іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв'язку, вказуючи в деклараціях недостовірну інформацію про відправку.

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Під час обшуку у контрабандистів виявили:

21 одиницю холодної зброї різних періодів, в тому числі античного, обладунки;

золоті та срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років;

численні старовинні предмети побуту.

В рамках контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували кілька фактів незаконних дій зловмисників, а вилучені предмети направлені на експертизу.

Після завершення досудового розслідування буде розглядатися питання про передачу вилучених культурних цінностей в музейний фонд України.

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Ми також повідомляли, що українські дипломати організували канал контрабанди і переправляли до Євросоюзу, використовуючи офіційні документи МЗС, валюту, золото і тютюнові вироби.

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