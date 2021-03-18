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Из-за оккупации Крыма Россией НАТО расширит присутствие в Черном море

18 марта, 14:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Альянс будет интенсивно проводить тренировки и учения в регионе, заявил Столтенберг

Россия использует оккупированный Крым для наращивания военной мощи, поэтому НАТО продолжит расширять свое присутствие в Черноморском регионе, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

На пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили Столтенберг рассказал, что альянс будет продолжать интенсивно проводить свои тренировки и учения и увеличивать совместную ситуативную боеготовность, в том числе в Черноморском регионе, имея в виду сотрудничество с Грузией.

В то же время генсек альянса подчеркнул, что НАТО выступает за суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее признанных на международном уровне границ.

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"Мы продолжаем призывать Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и вывести из этих регионов свои войска", – указал Столтенберг.

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Напомним, несколько дней назад Военно-морские силы Украины провели учения в Черном море с кораблями Постоянной морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2).

Также напомним, что Йенс Столтенберг на встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем заявил: Черноморский регион представляет стратегическую важность для всех членов и партнеров Альянса.

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Грузия НАТО Крым Черное море оккупация учения оккупация Крыма Йенс Столтенберг
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