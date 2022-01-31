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Изверги на пороге. Под Львовом пара жестоко убила пенсионерку (видео)

Александра Стасышын София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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31 января, 21:23
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В комнатах погибшей старушки все было разбросано. По словам племянницы женщины, ее тетя жила сама, была добра и очень доверчива

Во Львовской области молодая пара замучила пенсионерку, связав ей руки. Женщина сама пустила их в дом, а через несколько минут ее задушили.

Почему жертв могло быть больше и за что пара убила пенсионерку – читайте в материале "Сегодня".

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Телефон старушки, 80-летней тети Кристины, 2 дня был вне зоны. Так что женщина решила наведать родственницу.

"Она лежала на животе, рука у нее была так, я ее за спину дергала, она не двигалась, лица не было видно, была замотана шарфиком. Еще была большая гематома на лбу, глаз был очень сильно подпухший, руку приподняла ей, а рука уже окоченела. Я пошла в другие комнаты и увидела, что весь дом был перевернут – кровати, матрасы, подушки, в другой комнате документы, так будто искали деньги, золото", – говорит Кристина Вишневская, родственница погибшей.

В комнатах погибшей старушки до сих пор все разбросано – показывает ее племянница. По словам Кристины, тетя Мария жила сама, была добра и очень доверчива.

"Как и все старшие люди стараются купить что-то дешевле. Насколько я знаю, 2 года назад у цыган выменяла перину на 2 одеяла, где-то летом еще покупала мед у них", – рассказала племянница погибшей.

По горячим следам полиция сразу же нашла убийц старушки. Ими оказалась парочка ромов из соседнего Борислава – воры, притворявшиеся продавцами меда.

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Продавцы меда ходили по городу несколько месяцев, – говорят местные. Предлагали людям товар и присматривались в основном к старикам и одиноким. К соседке погибшей – Надежде – тоже заходили, но старушка их прогнала.

"Несла женщина мед, была немного выше вас и была худая. Она так настаивала, чтобы я взяла, я говорю "нет, я себе уже взяла 5 литров на зиму". А она мне "да возьмите, и возьмите", – рассказала соседка погибшей Надежда Иваник.

В полиции ромы признались, что убивать старушку не планировали, хотели просто обворовать. А брать было что – женщина хранила 4 тысячи гривен.

"Один из участников отвлекал пенсионерку, а другая участница должна была совершить кражу, но пенсионерка их разоблачила, завязалась потасовка. Смерть наступила в результате удушения, так как нам известно – они задушили потерпевшую руками, затыкая лицо посторонними предметами", – сообщил начальник Дрогобычского отдела полиции Василий Петрик.

Теперь за убийство им грозит до 8 лет за решеткой. А местные жители надеются, что этот трагический случай научит других быть более осмотрительными.

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