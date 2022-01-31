Нелюди на порозі. Під Львовом пара жорстоко вбила пенсіонерку (відео)

У кімнатах загиблої бабусі все було розкидано. За словами племінниці жінки, її тітка жила сама, була добра і дуже довірлива

На Львівщині молода пара замучила пенсіонерку, зв'язавши їй руки. Жінка сама пустила їх у будинок, а за кілька хвилин її задушили.

Чому жертв могло бути більше і за що пара вбила пенсіонерку – читайте у матеріалі "Сьогодні".

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Телефон бабусі, 80-річної тітки Христини, 2 дні був поза зоною. Тож жінка вирішила навідати родичку.

"Вона лежала на животі, рука у неї була так, я її за спину смикала, вона не рухалася, обличчя не було видно, була замотана шарфиком. Ще була велика гематома на лобі, око було дуже підпухле, руку підняла їй, а рука вже задубіла. Я пішла до інших кімнат і побачила, що весь будинок було перевернуто – ліжка, матраци, подушки, в іншій кімнаті документи, начебто шукали гроші, золото", – каже Христина Вишневська, родичка загиблої.

У кімнатах загиблої старенької досі все розкидано – показує її племінниця. За словами Христини, тітка Марія жила сама, була добра і дуже довірлива.

"Як і всі старші люди намагаються купити щось дешевше. Наскільки я знаю, 2 роки тому у циган виміняла перину на 2 ковдри, десь улітку ще купувала мед у них", – розповіла племінниця загиблої.

По гарячих слідах поліція одразу ж знайшла вбивць старенької. Ними виявилася парочка ромів із сусіднього Борислава – злодії, що вдавали продавці меду.

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Продавці меду ходили містом кілька місяців, – кажуть місцеві. Пропонували людям товар і придивлялися в основному до старих та одиноких. До сусідки загиблої – Надії – теж заходили, але бабуся їх прогнала.

"Несла жінка мед, була трохи вищою за вас і була худа. Вона так наполягала, щоб я взяла, я говорю "ні, я собі вже взяла 5 літрів на зиму". А вона мені "нехай візьміть, і візьміть", – розповіла сусідка загиблої Надія Іваник.

У поліції роми зізналися, що вбивати стареньку не планували, хотіли просто обікрасти. А брати що було – жінка зберігала 4 тисячі гривень.

"Один із учасників відволікав пенсіонерку, а інша учасниця мала скоїти крадіжку, але пенсіонерка їх викрила, зав'язалася бійка. Смерть настала внаслідок удушення, тому що нам відомо – вони задушили потерпілу руками, затикаючи обличчя сторонніми предметами", – повідомив начальник Дрогобицького відділу поліції Василь Петрик.

Тепер за вбивство їм загрожує до 8 років за ґратами. А місцеві жителі сподіваються, що цей трагічний випадок навчить інших бути обачнішими.

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