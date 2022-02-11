Известный портал по усыновлению помог супругам стать родителями (видео)

Супруги подарили родительскую любовь двум детям

Когда решение идет от сердца. Родительскую любовь супруги Стрельбицкие подарили 7-летней Елене и 4-летнему Ване. Будущих детей впервые увидели на всеукраинском портале усыновления. Сразу решили, что возьмут их в семью.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

Реклама

Дети — цветы жизни

Анастасия может часами рассказывать о своих детях. 4-летнего сына мама называет настоящим джентльменом.

"Он начал ухаживать за девочками, он держит дверь. Из садика часто в группу сбрасывают фотографии — обувает, одевает. Это очень приятно", — рассказывает названная мама Анастасия Стрельбицкая.

А дочь любит ходить в школу. И почти каждый день приносит хорошие новости.

"В классе она самая общительная, она очень любит обниматься", — говорит названная мама Анастасия Стрельбицкая.

Всеукраинский портал усыновления

Супруги Стрельбицких восемь лет мечтали о своих детях, а на усыновление решились за считанные минуты. Елену и Ваню впервые увидели на всеукраинском портале усыновление Фонда Рината Ахметова.

Реклама

"Мы еще раз посмотрели это видео на сайте "Сиротству — нет", позвонили в нашу службу запорожскую, узнали какие нужные документы и начали собирать. То есть уже было решено, что мы хотим усыновить детей", — рассказывает названная мама Анастасия Стрельбицкая.

Первую встречу Анастасия помнит, словно это было вчера.

"Сидит Ваня совсем такой маленький и вот эти большие его глаза, и Елена. В течение минут десяти максимум мы нашли общий язык", — вспоминает названная мама Анастасия Стрельбицкая.

Но начало жизни в семье было непростым. Елене понадобилось несколько недель, чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам.

"Она была очень скованна, она могла сесть и просто плакать, то есть первый период адаптации, у нас был такой проблематичный", — рассказывает названная мама Анастасия Стрельбицкая.

Немножко терпения и искренняя родительская любовь все изменили. Сестра с братом уже два года делают маму и папу по-настоящему счастливыми.

Реклама

"Неважно, родные они тебе, усыновлены, приемные. Если ты любишь этого ребенка, ребенок однозначно это чувствует", — говорит названная мама Анастасия Стрельбицкая.

Благодаря порталу "Сиротство — нет" Фонда Рината Ахметова, более десяти тысяч девочек и мальчиков нашли маму и папу. В целом фонд занимается детьми уже шестнадцать лет. Разнообразная помощь оказана пяти миллионам детей.

"Уже два года, как у нас все отлично и все хорошо. Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова", — отметила названная мама Анастасия Стрельбицкая.

Анастасия советует и другим родителям верить в исполнение своей мечты. А тем, кто еще в поиске долгожданных детей, дает искренний совет.

"Не отступать от целей, если вы решили — надо идти до конца. Все-таки может где-то есть ваш ребенок, который сидит и ждет, а им очень нужна семья", — сказала названная мама Анастасия Стрельбицкая.

Читайте также