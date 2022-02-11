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Відомий портал з усиновлення допоміг подружжю стати батьками (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 10:48
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Подружжя подарувало батьківську любов двом дітям

Коли рішення йде від серця. Батьківську любов подружжя Стрельбицьких подарувало 7-річній Олені та 4-річному Іванку. Майбутніх дітей вперше побачили на всеукраїнському порталі всиновлення. Одразу вирішили, що візьмуть їх у родину.

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

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Діти — квіти життя

Анастасія може годинами розповідати про своїх дітей. 4-річного сина мама називає справжнім джентльменом.

"Він почав доглядати за дівчатками, він притримує двері. З садка часто в групу скидають фотографії — взуває, одягає. Це дуже приємно", — розповідає названа мама Анастасія Стрельбицька.

А донька любить ходити до школи. І майже щодня приносить добрі новини.

"У класі вона дуже товариська, вона дуже любить обійматися", — каже названа мама Анастасія Стрельбицька.

Всеукраїнський портал всиновлення

Подружжя Стрельбицьких вісім років мріяло про власних дітей, а на всиновлення наважились за лічені хвилини. Олену та Ваню вперше побачили на всеукраїнському порталі всиновлення Фонду Ріната Ахметова.

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"Ми ще раз подивилися це відео на сайті "Сирітству — ні", подзвонили в нашу службу запорізьку, дізналися які потрібні документи та почали збирати. Тобто вже було вирішено, що ми хочемо усиновити діток", — розповідає названа мама Анастасія Стрельбицька.

Першу зустріч Анастасія пам’ятає, немов це було вчора.

"Сидить Ваня зовсім такий маленький і ось ці великі його очі, і Олена. Протягом хвилин десяти максимум ми знайшли спільну мову", — згадує названа мама Анастасія Стрельбицька.

Але початок життя в родині був непростим. Олені знадобилось декілька тижнів, щоб звикнути до нових обставин.

"Вона була дуже скута, вона могла сісти і просто плакати, тобто перший період адаптації, у нас був такий проблематичний", — розповідає названа мама Анастасія Стрельбицька.

Трошки терпіння та щира батьківська любов усе змінили. Сестричка з братом уже два роки роблять маму й тата по-справжньому щасливими.

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"Не має значення, рідні вони тобі, усиновлені, прийомні. Якщо ти любиш цю дитину, дитина однозначно це відчуває", — каже названа мама Анастасія Стрельбицька.

Завдяки порталу "Сирітству — ні" Фонду Ріната Ахметова, понад десять тисяч дівчаток та хлопчиків знайшли маму й тата. Загалом фонд опікується малечею вже шістнадцять років. Різноманітну допомогу надано п’яти мільйонам дітей.

"Вже два роки, як у нас все чудово і все добре. Я дуже вдячна Фонду Ріната Ахметова", — зазначила названа мама Анастасія Стрельбицька.

Анастасія радить й іншим батькам вірити у здійснення своєї мрії. А тим, хто ще в пошуку довгоочікуваних дітей, дає щиру пораду.

"Не відступати від цілей, якщо ви вирішили — треба йти до кінця. Все-таки може десь є ваша дитина, яка сидить і чекає, а їм дуже потрібна сім'я", — сказала названа мама Анастасія Стрельбицька.

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