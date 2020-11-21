К Зеленскому в больницу приехал автомарш "Майдан-Феофания" (фото, видео)

В субботу, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы в Феофанию, где сейчас, вероятно, находится президент Украины Владимир Зеленский, приехал автомарш "Майдан-Феофания".
Протестующие подъехали под самый вход больницы, машины паркуются вдоль дороги.
Полицейские дежурят по всей проезжей части в лесу.
Ранее мы писали, что сегодня состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени президента Украины Владимира Зеленского.
В то же время здоровье президента Владимира Зеленского, у которого 9 ноября выявили коронавирус, улучшается с каждым днем. У него уже нет кашля. Он держится бодро и продолжает работать.
Ранее сообщалось, что один день пребывания Владимира Зеленского в больнице "Феофания" обходится ему почти в 8 тысяч гривен.
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