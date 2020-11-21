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К Зеленскому в больницу приехал автомарш "Майдан-Феофания" (фото, видео)

21 ноября, 16:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Полицейские дежурят по всей проезжей части

В субботу, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы в Феофанию, где сейчас, вероятно, находится президент Украины Владимир Зеленский, приехал автомарш "Майдан-Феофания".

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Протестующие подъехали под самый вход больницы, машины паркуются вдоль дороги.

Полицейские дежурят по всей проезжей части в лесу.

Фото: Владимир Омелян/Facebook

Фото: Владимир Омелян/Facebook

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Видео: PavlovskyNEWS
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Ранее мы писали, что сегодня состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время здоровье президента Владимира Зеленского, у которого 9 ноября выявили коронавирус, улучшается с каждым днем. У него уже нет кашля. Он держится бодро и продолжает работать.

Ранее сообщалось, что один день пребывания Владимира Зеленского в больнице "Феофания" обходится ему почти в 8 тысяч гривен.

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протесты феофания Владимир Зеленский
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