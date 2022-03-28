Кабмин отменил "коронавирусные" карантинные зоны на время военного положения

Правительство рекомендует все же продолжать придерживаться ограничительных мер

В Украине отменили зоны карантина на время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время действия военного положения в Украине не будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности по областям. Об этом идет речь в постановлении Кабмина, которое появилось на правительственном портале.

Также во время военного положения отменяется отстранение от работы невакцинированных работников и государственных служащих, для которых установлена обязательность профилактических прививок против COVID-19.

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При этом в постановлении говорится, что на время военного положения необходимо:

физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовать соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19;

физическим лицам рекомендовать обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в список разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях;

учреждениям здравоохранения обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Количество суточных заражений COVID-19 в начале марта будет колебаться от 13 до 26 тысяч инфицированных в сутки – такой прогноз накануне начала войны в Украине сделали в Национальной академии наук.

После начала развязанной Россией войны 24 февраля фактически карантинные зоны перестали соблюдаться в Украине. Более того, страны, в которые отправились беженцы из Украины, отменили карантинные ограничения для них.