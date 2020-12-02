Кабмин примет решение по локдауну по итогам анализа карантина выходного дня

Кабинет министров Украины пока не принял решения по дате введения полного локдауна, поскольку ждет от Министерства здравоохранения расширенный анализ карантина выходного дня.

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Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы ждем от Минздрава расширенный анализ карантина выходного дня. Потому что пока мы видим только статистику, которая озвучивается ежедневно… Но мы ждем и прогнозов", – заявил министр.

Он уточнил, что сейчас правительство хочет получить подтверждение от Минздрава, насколько падение заболеваемости, которое было на протяжении трех недель, "может быть позитивным".

Немчинов подтвердил, что обсуждалось несколько вариантов даты локдауна, но пока окончательного решения по этому вопросу нет.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав не вносил на рассмотрение Кабинета министров предложения о введении в Украине локдауна.

На сегодняшний день действуют те карантинные ограничения, которые были приняты еще в ноябре, – критерии "оранжевой зоны".

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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