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Кабмин примет решение по локдауну по итогам анализа карантина выходного дня

2 декабря, 21:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Правительство ожидает анализа Минздрава

Кабинет министров Украины пока не принял решения по дате введения полного локдауна, поскольку ждет от Министерства здравоохранения расширенный анализ карантина выходного дня.

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Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы ждем от Минздрава расширенный анализ карантина выходного дня. Потому что пока мы видим только статистику, которая озвучивается ежедневно… Но мы ждем и прогнозов", – заявил министр.

Он уточнил, что сейчас правительство хочет получить подтверждение от Минздрава, насколько падение заболеваемости, которое было на протяжении трех недель, "может быть позитивным".

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Немчинов подтвердил, что обсуждалось несколько вариантов даты локдауна, но пока окончательного решения по этому вопросу нет.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав не вносил на рассмотрение Кабинета министров предложения о введении в Украине локдауна.

На сегодняшний день действуют те карантинные ограничения, которые были приняты еще в ноябре, – критерии "оранжевой зоны".

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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дата Кабинет министров локдаун карантин выходного дня
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