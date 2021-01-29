Как бесплатно и качественно подготовиться к ВНО

С 1 февраля начинается регистрация будущих абитуриентов для участия во внешнем независимом оценивании – ВНО. И чем меньше времени остается до тестирования, тем активнее выпускники ищут платформы и курсы, которые помогут качественно подготовиться к важному тестированию.

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В этом году, в условиях карантина, крайне востребованными оказались онлайн-платформы для подготовки к ВНО. В частности, количество пользователей популярного сервиса iLearn уже сейчас в три раза превышает показатели прошлого года. Если в начале 2020-го на iLearn было зарегистрировано 33 тыс. пользователей, то в начале 2021-го – более 113 000.

Таким образом, уже сегодня практически каждый третий абитуриент готовится к ВНО на этой онлайн-платформе, созданной общественным союзом "Освіторія". Стратегическим партнером проекта является компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина". Количество пользователей платформы постоянно растет. Это и неудивительно: платформа бесплатная, а от уровня подготовки в восторге и абитуриенты, и их родители.

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Когда учиться легко и весело

Платформа iLearn была создана специально для того, чтобы выпускники и молодежь, которая желает поступить в вуз, могли качественно подготовиться к ВНО, независимо от места проживания, учебного заведения, социального статуса и т.д. iLearn эффективно помогает подготовиться к поступлению, в частности, детям, обучающимся в интернатах, тем, кто проживает на временно оккупированных территориях или за рубежом.

В отличие от других образовательных онлайн-платформ iLearn не только предоставляет слушателям качественный учебный материал от высокопрофессиональных преподавателей. Во время создания платформы были использованы инновационные формы и методы обучения, которые делают усвоение материала простым и эффективным. Здесь также позаботились о том, чтобы детям было интересно учиться, чтобы у них были стимулы пройти как можно больше учебного материала.

"Преимущества iL earn – это интерактивность, геймификация и инновационные методики обучения, например, microlearning. Курсы и уроки созданы с глубоким пониманием современных подростков, и поэтому они охотно и результативно учатся", - объясняет руководитель "Освіторії" Зоя Литвин.

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Благодаря партнерству с компанией "Кока-Кола Бевериджиз Украина" платформа iLearn является геймефицированной. У каждого пользователя есть свой персонаж, его вид может меняться по мере усвоения учебного материала слушателем. За успешное прохождение каждого раздела курса пользователи iLearn получают виртуальные монеты "вчибаксы", которые можно потратить на усовершенствование своего персонажа. Есть много и других "фишек", которые интересны подросткам.

"Уже шестой год подряд наша компания прилагает системные усилия для создания новых возможностей для молодых украинцев. Тот факт, что более 100 000 учеников уже воспользовались возможностями iLearn, говорит сам за себя: формат онлайн-образования становится популярным, а Кока-Кола вместе с "Освиторією" делает все возможное, чтобы наша молодежь была успешной и могла реализовать свои способности в Украине", – заявил Андрей Бублик, директор по связям с государственными учреждениями и коммуникаций "Кока-Кола Бевериджиз Украина".

Как происходит обучение на iLearn

Регистрация на платформе очень проста. Будущему абитуриенту нужно указать свое имя, телефон, город и номер или название школы. Затем нужно выбрать персонажа: ты модный парень, или зеленоглазая рыжая красавица? После подтверждения регистрации можно зайти в личный кабинет и начать обучение.

Сегодня на платформе можно подготовиться к ВНО по шести основным предметам, которые являются обязательными, или по тем, которые чаще всего выбирают для экзаменов выпускники:

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украинский язык и литература;

математика;

английский язык;

история Украины;

химия;

биология.

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Одна из форм обучения на платформе по каждому предмету – это вебинары, или видеоуроки от лучших преподавателей. Они проходят четыре раза в неделю. Но посещать вебинары можно как во время их проведения, так и в любое другое время, ведь все они хранятся в архиве. И даже если присоединился к курсу позже, можно просмотреть все вебинары, записанные ранее.

Материал на вебинарах сгруппирован по темам таким образом, что за один урок можно повторить все, что изучалось по той или иной теме в разных классах. Важные даты, сроки, формулы и т.п. демонстрируются на экране. При необходимости можно остановить видео, чтобы разобраться, выписать нужный материал или просто сделать перерыв в занятиях.

После прохождения вебинаров можно проверить усвоение материала при помощи тестов. Также на платформе есть онлайн-курсы, которые очень нравятся слушателям. Если задача вебинаров – дать максимально полные и системные знания, то задача курсов – упростить усвоение сложных моментов, подсказать, как легче запомнить и понять. Например, есть курсы "Лайфхак по украинскому языку", "Математика. Просто". Каждый курс состоит не только из видео, но и из подкастов, интерактивных задач, других учебных материалов.

Кстати, курсы от iLearn с удовольствием слушают даже школьные преподаватели.

Сейчас готовится запуск еще одного популярного курса – по географии. Кроме того, после пробного ВНО на платформе появятся официальные разъяснения к тестам. Они станут доступными с 11 апреля.

Также в планах развития платформы – запуск "Тренажера ВНО". Этот сервис позволит ученикам проверять свою подготовку в условиях, максимально приближенных к настоящему тестированию.

Учись и играй

По мере прохождения учебного материала каждый слушатель получает определенные баллы и виртуальные монеты – "вчибаксы". Так, за каждый пройденный вебинар начисляется 200 баллов и 400 монет, за каждый пройденный тест – по 100 баллов и 100 монет.

Накопленные баллы позволяют повышать уровень слушателя и демонстрируют его прогресс. А виртуальные деньги можно потратить, чтобы "модифицировать" своего персонажа. Например, прикупить ему новую одежду или аксессуары. Или вообще можно купить в магазине другого персонажа, который больше нравится. Например, есть такие:

Помимо прочего, iLearn позволяет устанавливать контакты с друзьями, которые также зарегистрированы на этой платформе, и сравнивать свои успехи с успехами других. Ведь дух соревнования – важная составляющая успешного обучения.

Чтобы воспользоваться платформой и всеми ее возможностями, достаточно зарегистрироваться на https://ilearn.org.ua. Онлайн-курсы также можно посмотреть на YouTube-канале iLearn.

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