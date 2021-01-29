Як безкоштовно і якісно підготуватися до ЗНО

З 1 лютого розпочинається реєстрація майбутніх абітурієнтів для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні – ЗНО. І чим менше часу залишається до тестування, тим активніше випускники шукають платформи та курси, які допоможуть якісно підготуватися до важливого тестування.

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Цього року, в умовах карантину, вкрай затребуваними виявилися онлайн-платформи для підготовки до ЗНО. Зокрема, кількість користувачів популярного сервісу iLearn вже зараз втричі перевищує показники минулого року. Якщо на початку 2020-го на iLearn були зареєстровані 33 тис. користувачів, то на початку 2021-го – понад 113 тисяч.

Таким чином, вже сьогодні фактично кожен третій абітурієнт готується до ЗНО на цій онлайн-платформі, створеній громадською спілкою "Освіторія". Стратегічним партнером проєкту є компанія "Кока-Кола Беверіджиз Україна". Кількість користувачів платформи постійно зростає. Це і не дивно: платформа безкоштовна, а від рівня підготовки у захваті абітурієнти та їхні батьки.

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Коли вчитися легко і весело

Платформа iLearn була створена спеціально для того, щоб випускники й молодь, яка бажає вступити до ВНЗ, могли якісно підготуватися до ЗНО, незалежно від місця проживання, навчального закладу, соціального статусу тощо. iLearn ефективно допомагає підготуватися до вступу, зокрема, дітям, які навчаються в інтернатах, які проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

На відміну від інших освітніх онлайн-платформ iLearn не лише надає слухачам якісний навчальний матеріал від високопрофесійних викладачів. Під час створення платформи були використані інноваційні форми і методи навчання, які роблять засвоєння матеріалу простим та ефективним. Тут також подбали про те, щоб дітям було цікаво вчитися, щоб вони мали стимули пройти якомога більше навчального матеріалу.

"Переваги iLearn – це інтерактивність, гейміфікація та інноваційні методики навчання, як-от microlearning. Курси та уроки створені з глибоким розумінням сучасних підлітків, і тому вони охоче та результативно навчаються", – пояснює очільниця "Освіторії" Зоя Литвин.

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Завдяки партнерству з компанією "Кока-Кола Беверіджиз Україна" платформа iLearn є гейміфікованою. У кожного користувача є власний персонаж, чий вигляд може змінюватися відповідно до засвоєння навчального матеріалу слухачем. За успішне проходження кожного розділу курсу користувачі iLearn отримують віртуальні монети "вчибакси", які можна витратити на вдосконалення свого персонажа. Є багато й інших "фішок", які цікаві підліткам.

"Вже шостий рік поспіль наша компанія докладає системних зусиль для створення нових можливостей для молодих українців. Той факт, що понад 100 тисяч учнів вже скористалися можливостями iLearn, свідчить сам за себе: формат онлайн-освіти набуває популярності, а Кока-Кола разом з "Освіторією" робить усе можливе, щоб наша молодь була успішною та могла реалізувати свої здібності в Україні", – заявив Андрій Бублик, директор із зв’язків з державними установами та комунікацій "Кока-Кола Беверіджиз Україна".

Як відбувається навчання на iLearn

Реєстрація на платформі дуже проста. Майбутньому абітурієнту потрібно вказати своє ім'я, телефон, місто і номер або назву школи. Потім потрібно вибрати персонажа: ти модний хлопець чи зеленоока руда красуня? Після підтвердження реєстрації можна зайти в особистий кабінет і розпочати до навчання.

На сьогодні на платформі можна підготуватися до ЗНО із шести основних предметів, які є обов'язковими чи тих, які найчастіше обирають для іспитів випускники:

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українська мова та література;

математика;

англійська мова;

історія України;

хімія;

біологія.

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Одна з форм навчання на платформі з кожного предмету – це вебінари або відеоуроки від найкращих викладачів. Вони відбуваються чотири рази на тиждень. Але відвідувати вебінари можна як під час їх проведення, так і в будь-які інший час, адже всі вони зберігаються в архіві. І навіть якщо приєднався до курсу пізніше, можна переглянути усі вебінари, які були записані раніше.

Матеріал на вебінарах згрупований за темами таким чином, що за один урок можна повторити все, що вивчалося з тієї чи іншої теми у різних класах. Важливі дати, терміни, формули і т. ін. демонструються на екрані. За необхідності можна зупинити відео, щоб розібратися, виписати потрібний матеріал або просто зробити перерву у заняттях.

Після проходження вебінарів можна перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тестів.Також на платформі є онлайн-курси, які дуже подобаються слухачам. Якщо завдання вебінарів – дати максимально повні та системні знання, то завдання курсів – спростити засвоєння складних моментів, підказати, як легше запам'ятати і зрозуміти. Наприклад, є курси "Лайфхаки з української мови", "Математика. Просто". Кожен курс складається не лише з відео, але й із підкастів, інтерактивних завдань, інших навчальних матеріалів.

До речі, курси від iLearn із задоволенням слухають навіть шкільні викладачі.

Зараз готується запуск ще одного популярного курсу – з географії. Крім того, після пробного ЗНО на платформі з'являться офіційні роз'яснення до тестів. Вони стануть доступними з 11 квітня.

Також у планах розвитку платформи – запуск "Тренажера ЗНО". Цей сервіс дозволить учням перевіряти свою підготовку в умовах, максимально наближених до теперішнього тестування.

Навчайся та грай

У міру проходження навчального матеріалу кожен слухач отримує певні бали і віртуальні монети – "вчибакси". Так, за кожен пройдений вебінар нараховується 200 балів і 400 монет, за кожен пройдений тест – по 100 балів і 100 монет.

Накопичені бали дозволяють підвищувати рівень слухача і демонструють його прогрес. А віртуальні гроші можна витратити, щоб "модифікувати" свого персонажа. Наприклад, прикупити йому новий одяг або аксесуари. Або взагалі можна купити в магазині іншого персонажа, який більш до вподоби. Наприклад, є такі:

Окрім іншого, iLearn дозволяє встановлювати контакти з друзями, які також зареєстровані на цій платформі, і порівнювати свої успіхи з успіхами інших. Адже дух змагання – важлива складова успішного навчання.

Щоб скористатися платформою та усіма її можливостями, достатньо зареєструватися на https://ilearn.org.ua. Онлайн-курси також можна переглянути на YouTube-каналі iLearn.

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