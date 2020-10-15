Как не заразиться коронавирусом на избирательном участке (видео)

Как голосовать, чтобы не заразиться, объяснило избирателям Министерство здравоохранения. Как стало известно новостям "Сегодня", на Youtube-странице Центрального избирательного участка появилось специальное учебное видео.

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Итак, в первую очередь советуют конечно же маски. При входе обработать руки антисептиком и обязательно держать дистанцию не менее полутора метров. Еще один совет: заполнять бюллетень личной ручкой и не приводить на выборы детей. Голосование за местную власть, напомним, состоится 25-го октября.

Ранее Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

А еще в рамках подготовки к местным выборам 2020, мы писали о том, как правильно заполнить бюллетени и не запутаться. В Центральной избирательной комиссии советуют постараться и заполнить все с первого раза.

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