Как праздновать Пасху во время войны – главные правила безопасности

Российские войска могут совершить провокации в пасхальные выходные

Украинцам дали советы, как праздновать Пасху в условиях войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в этом году Пасху будут отмечать в условиях войны. Спасатели предупреждают, что на выходные российские оккупанты могут прибегнуть к провокациям.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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Украинцам советуют избегать больших скоплений людей, чтобы не подвергнуть себя опасности. Кроме того, следует соблюдать осторожность и соблюдать правила пожарной и минной безопасности.

Спасатели напоминают, что особенно опасно:

ходить в лес, на водоемы, поля в районах, где производились боевые действия;

приближаться к разбитой вражеской технике;

заходить в заброшенные сооружения и дома;

съезжать с дорог на обочину.

Кроме того, если заметили подозрительный предмет, к нему строго-настрого запрещено приближаться. Следует позвонить по номерам 101 или 102.

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Украинцы не смогут на Пасху прийти ночью в церковь

В связи с тем, что в Украине действует комендантский час, ночных богослужений на Пасху не будет, церкви будут закрыты до утра. Министерство культуры и информационной политики и Государственная служба по этнополитике и свободе совести сообщили о важности соблюдения ограничений военного положения.

"Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн", – говорится в сообщении.

В то же время в полиции напомнили, что церкви будут закрыты, пасхальные богослужения также не проходят в комендантский час.

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