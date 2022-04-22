Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Как праздновать Пасху во время войны – главные правила безопасности

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 21:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские войска могут совершить провокации в пасхальные выходные
Украинцам дали советы, как праздновать Пасху в условиях войны.
Украинцам дали советы, как праздновать Пасху в условиях войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в этом году Пасху будут отмечать в условиях войны. Спасатели предупреждают, что на выходные российские оккупанты могут прибегнуть к провокациям.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Реклама

Украинцам советуют избегать больших скоплений людей, чтобы не подвергнуть себя опасности. Кроме того, следует соблюдать осторожность и соблюдать правила пожарной и минной безопасности.

Спасатели напоминают, что особенно опасно:

  • ходить в лес, на водоемы, поля в районах, где производились боевые действия;
  • приближаться к разбитой вражеской технике;
  • заходить в заброшенные сооружения и дома;
  • съезжать с дорог на обочину.

Кроме того, если заметили подозрительный предмет, к нему строго-настрого запрещено приближаться. Следует позвонить по номерам 101 или 102.

Реклама

Украинцы не смогут на Пасху прийти ночью в церковь

В связи с тем, что в Украине действует комендантский час, ночных богослужений на Пасху не будет, церкви будут закрыты до утра. Министерство культуры и информационной политики и Государственная служба по этнополитике и свободе совести сообщили о важности соблюдения ограничений военного положения.

"Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн", – говорится в сообщении.

В то же время в полиции напомнили, что церкви будут закрыты, пасхальные богослужения также не проходят в комендантский час.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 22 апреля
1
Личный состав 21 200
Личный состав
2
Самолеты 176
Самолеты
3
Вертолеты 153
Вертолеты
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артиллерия 397
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 138
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1523
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.83

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять