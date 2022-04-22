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Як святкувати Великдень під час війни – головні правила безпеки

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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22 квітня, 21:27
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Російські війська можуть вчинити провокації у великодні вихідні
Українцям дали поради, як святкувати Великдень в умовах війни.
Українцям дали поради, як святкувати Великдень в умовах війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні цього року Великдень будуть святкувати в умовах війни. Рятувальники попереджають, що на вихідні російські окупанти можуть вдатися до провокацій.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

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Українцям радять уникати великих скупчень людей, щоб не наразити себе на небезпеку. Крім того, слід бути обережними та дотримуватися правил пожежної та мінної безпеки.

Рятувальники нагадують, що особливо небезпечно:

  • ходити в ліс, на водойми, поля в районах, де проводилися бойові дії;
  • наближатися до розбитої ворожої техніки;
  • заходити до покинутих споруд та будинків;
  • з'їжджати з доріг на узбіччя.

Крім того, якщо помітили підозрілий предмет, до нього суворо заборонено наближатися. Слід зателефонувати за номерами 101 чи 102.

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Українці не зможуть на Великдень прийти вночі до церкви

У зв'язку з тим, що в Україні діє комендантська година, нічних богослужінь на Великдень не буде, церкви будуть закриті до ранку. Міністерство культури та інформаційної політики України й Державна служба з етнополітики та свободи совісті повідомили про важливість дотримання обмежень воєнного стану.

"Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн", – йдеться у повідомленні.

Водночас у поліції нагадали, що церкви будуть закриті, великодні богослужіння також не відбуватимуться у комендантську годину.

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
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