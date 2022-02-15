Как сохранять спокойствие в случае ЧС и что нужно делать в первую очередь – рассказываем (видео)

Самое главное – сохранять спокойствие и иметь план действий, говорят эксперты

Собрать тревожный чемодан, залить горючее и накупить крупы. Это краткий перечень крайностей, которыми полны соцсети. Однако украинцы воздерживаются от паники и нагнетания из-за возможного вторжения России.Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Нужно сохранять спокойствие

Ольга пережила активную фазу боевых действий в Донецке 2014-го года. Говорит, что овладеть собой тогда помогали близкие. Женщина чувствовала ответственность перед ними.

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"Совершеннолетний ребенок, но все равно он ребенок, и мама пожилого возраста, которая тяжело передвигается. Я должна была сохранять спокойствие, чтобы они не беспокоились", – говорит Ольга.

Впрочем, если эмоции и панику унять не удается, то нужно приступать к физическим нагрузкам, советуют психологи.

Что делать в случае чрезвычайной ситуации

Когда паника успокоена, пора принять решение: во время чрезвычайной ситуации вы уезжаете из города или остаетесь дома.

В первом случае – необходимо собрать так называемый "тревожный чемодан". Там должно быть:

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документы,

деньги,

ценные и теплые вещи.

Если же планируете оставаться дома, то нужно:

познакомиться с соседями и договориться о какой-либо коммуникации,

выяснить, где есть ближайшее укрытие или подвал. Там можно будет укрыться,

проверить запасы пищи, воды и лекарств. Их должно хватать минимум на три дня,

запастись павербанками, фонариками и батарейками.

Самое главное – сохранять спокойствие и иметь план действий.

Угроза российской агрессии

Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.

12 января была обнародована интерактивная карта , на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.

, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.

возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении. НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

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