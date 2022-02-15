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СЬОГОДНІ Новини України

Як зберігати спокій у разі НС та що потрібно робити насамперед – розповідаємо (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні Анастасія Кримова Анастасія Кримова Корреспондент
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15 лютого, 11:33
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Найголовніше – зберігати спокій та мати план дій, кажуть експерти

Зібрати тривожну валізу, залити пальне та накупити крупи. Це короткий перелік крайнощів, якими сповнені соцмережі. Проте українці утримуються від паніки та нагнітання через можливе вторгнення Росії.Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

Потрібно зберігати спокій

Ольга пережила активну фазу бойових дій у Донецьку 2014 року. Говорить, що опанувати собою тоді допомагали близькі. Жінка відчувала перед ними відповідальність.

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"Повнолітня дитина, але все одно вона дитина, і мама похилого віку, яка важко пересувається. Я мала зберігати спокій, щоб вони не турбувалися", – каже Ольга.

Втім, якщо емоції та паніку вгамувати не вдається, то потрібно приступати до фізичних навантажень, радять психологи.

Що робити у разі надзвичайної ситуації

Коли паніка заспокоєна, настав час прийняти рішення: під час надзвичайної ситуації ви їдете з міста або залишаєтеся вдома.

У першому випадку – необхідно зібрати так звану "тривожну валізу". Там має бути:

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  • документи,
  • гроші,
  • цінні та теплі речі.

Якщо ж плануєте залишатися вдома, то потрібно:

  • познайомитися з сусідами та домовитися про будь-яку комунікацію,
  • з'ясувати, де є найближче укриття чи підвал. Там можна буде сховатися,
  • перевірити запаси їжі, води та ліків. Їх має вистачати мінімум на три дні,
  • запастися павербанками, ліхтариками та батарейками.

Найголовніше – зберігати спокій та мати план дій.

Загроза російської агресії

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