Як зберігати спокій у разі НС та що потрібно робити насамперед – розповідаємо (відео)

Зібрати тривожну валізу, залити пальне та накупити крупи. Це короткий перелік крайнощів, якими сповнені соцмережі. Проте українці утримуються від паніки та нагнітання через можливе вторгнення Росії.Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".
Потрібно зберігати спокій
Ольга пережила активну фазу бойових дій у Донецьку 2014 року. Говорить, що опанувати собою тоді допомагали близькі. Жінка відчувала перед ними відповідальність.
"Повнолітня дитина, але все одно вона дитина, і мама похилого віку, яка важко пересувається. Я мала зберігати спокій, щоб вони не турбувалися", – каже Ольга.
Втім, якщо емоції та паніку вгамувати не вдається, то потрібно приступати до фізичних навантажень, радять психологи.
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Що робити у разі надзвичайної ситуації
Коли паніка заспокоєна, настав час прийняти рішення: під час надзвичайної ситуації ви їдете з міста або залишаєтеся вдома.
У першому випадку – необхідно зібрати так звану "тривожну валізу". Там має бути:
- документи,
- гроші,
- цінні та теплі речі.
Якщо ж плануєте залишатися вдома, то потрібно:
- познайомитися з сусідами та домовитися про будь-яку комунікацію,
- з'ясувати, де є найближче укриття чи підвал. Там можна буде сховатися,
- перевірити запаси їжі, води та ліків. Їх має вистачати мінімум на три дні,
- запастися павербанками, ліхтариками та батарейками.
Найголовніше – зберігати спокій та мати план дій.
Загроза російської агресії
- Росія вже стягнула понад 100-тисячну армію до кордону з Україною.
- 12 січня була оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.
- Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україніможе статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
- Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022"біля кордонів України та Євросоюзу. Це викликає побоювання, що удару по Україні може бути завдано з території Білорусі. Росія активно стягувала військову техніку у цьому напрямі.
- НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщіна випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуаціїтоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.