Польское посольство показало, как выглядит костел Святого Николая после пожара (фото)

Пожар произошел накануне вечером, 3 сентября. К счастью, никто не пострадал

От огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая, а также орган. Фото: twitter.com/PLinUkraine

Посольство Польши в Украине показало фотографии того, как выглядит Киевский костел Святого Николая, после пожара.

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Соответствующие кадры опубликовали в Twitter.

"Заместитель посла Польши в Украине узнал на месте о последствиях пожара, который вечером повредил интерьер здания костела Святого Николая, сооруженного поляками из Киева более ста лет назад", — говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/PLinUkraine

Фото: twitter.com/PLinUkraine

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Что известно о пожаре

Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в костеле Святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.

От огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая, а также орган.

Храм был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. Костел святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов, и приход Святого Николая Римско-католической церкви в Украине, проводит в ней богослужения для религиозной общины.

Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью к решению вопроса о новом местоположения Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) – находится в аварийном состоянии.

Министерство культуры спланировали до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве молния ударила рядом с кафе, пожар вспыхнул мгновенно.

Также напомним, в спальном районе Киева сгорел дом.