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Польське посольство показало, як виглядає костел Святого Миколая після пожежі (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
4 вересня, 12:16
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Пожежа сталася напередодні ввечері, 3 вересня. На щастя, ніхто не постраждав
Від вогню постраждала внутрішня обробка костелу Святого Миколая, а також орган. Фото: twitter.com/PLinUkraine
Від вогню постраждала внутрішня обробка костелу Святого Миколая, а також орган. Фото: twitter.com/PLinUkraine

Посольство Польщі в Україні показало фотографії того, як виглядає Київський костел Святого Миколая, після пожежі.

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Відповідні кадри опублікували в Twitter.

"Заступник посла Польщі в Україні дізнався на місці про наслідки пожежі, яка ввечері пошкодив інтер'єр будівлі костелу Святого Миколая, спорудженого поляками з Києва більше ста років тому", – йдеться в повідомленні.

Фото: twitter.com/PLinUkraine
Фото: twitter.com/PLinUkraine

Фото: twitter.com/PLinUkraine
Фото: twitter.com/PLinUkraine

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Що відомо про пожежу

  • Ввечері 3 вересня у Києві спалахнула пожежа у костелі Святого Миколая. Загорілася друга (задня) частина будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча осередок загоряння знаходився між першим і другим поверхами, полум'я швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.
  • Від вогню постраждала внутрішня обробка костелу Святого Миколая, а також орган.
  • Храм був побудований у 1899—1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. Костел святого Миколая поділили поміж собою Національний будинок органної та камерної музики України, як приміщення для концертів, та парафія Святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні, яка проводить в ній богослужіння для релігійної громади.
  • Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицькій церкві повністю до розв'язання питання щодо нового місця розташування Органного залу. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) – перебуває в аварійному стані.
  • Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики та перемістити до нього Національний будинок органної та камерної музики України.

Раніше ми повідомляли, що у Києві блискавка вдарила поруч з кафе, пожежа спалахнула миттєво.

Також нагадаємо, в спальному районі Києва згорів будинок.

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