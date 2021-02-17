Українська
$ 27,83
33,77
  1. Последние новости Украины

Какая ситуация с эпидемией и вакцинацией от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

17 февраля, 09:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За последние сутки снова больше выздоровевших, чем новых больных

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 17 февраля в Украине подтвердили 4286 новых случаев заражения коронавирусом (1 280 904 с начала эпидемии). За вторник умерли 147 украинцев (24 689 с начала эпидемии), а выздоровели 5927 человек (1 128 895 с начала эпидемии).

В тренде
В Кривом Роге "минировали" квартиру родителей Зеленского: чего хотел "минер"?

Отметим, что за прошедшую неделю выявили 26 294 новых случая заражения коронавирусом, умерли 733 украинца, выздоровели 41 255 человек. По данным Минздрава, с 8 февраля и по 14-е в Украине на больничный режим лечения приняли 11 521 человека. Читайте подробнее об итогах эпидемии за неделю.

Напомним, что в Украине обещали начать вакцинацию от ковида с 15 февраля, но мы до сих пор даже не получили вакцину. Тем временем стало известно, что старт вакцинации откладывается. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина заплатила все средства и оформила документы. И сейчас якобы урегулируются технические моменты по логистике отправки.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия вакцинация коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями
Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиямиЭкономика
Украину заденет циклон Yukon: какие области снова будет засыпать снегом
Украину заденет циклон Yukon: какие области снова будет засыпать снегомУкраина
Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?
Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?Финансы
Рынок топлива: автогаз уже
Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальшеЭкономика
Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
"Уровень женской общаги". Геращенко ушла с прямого эфира из-за сексизма от Арестовича (видео)Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять