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Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Степанова

9 декабря, 08:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За последние сутки снова много людей выздоровели от ковида

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг, на котором сообщит свежую информацию о коронавирусе в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 9 декабря в Украине подтвердили 12 585 новых случаев заражения коронавирусом (845 343 с начала эпидемии). За вторник умерли 276 украинцев (14 204 с начала эпидемии), а выздоровели 14 554 человека (451 118 с начала эпидемии).

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Тем временем власти, кажется, уже определились с локдауном. Жесткий карантин в Украине собираются ввести с начала января, предварительно на три недели. При этом обещают не останавливать работу общественного и междугороднего транспорта. И министр здравоохранения, и глава правительства считают, что карантин выходного дня дал неплохие результаты, и утверждают, что до конца декабря система здравоохранения точно справится с эпидемией. Читайте подробнее, как будем встречать Новый год и чего ждать дальше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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