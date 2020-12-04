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Полный локдаун: как будем встречать Новый год, и чего ждать дальше

4 декабря, 14:42

Виталий Семченко Виталий Семченко

"Сегодня" собрали самую актуальную информацию

Полному локдауну в Украине – быть. Однако все еще остается открытым вопрос с датой введения ограничений.

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Сайт "Сегодня" рассказывает о возможных сроках ужесточения, какие меры будут введены и как долго продлятся эти ограничения.

Власти хотят ввести локдаун. Что это вообще такое?

Полный локдуан – это разновидность карантина, который вводится для сдерживания роста заболеваемости. Он предполагает наиболее жесткие ограничения, в частности – запрет на пересечение границы, введение комендантского часа, закрытие всех развлекательных заведений и торговых центров, остановку предприятий. Проще говоря, полную изоляцию населения.

Украинцы уже сталкивались с локдауном – в марте 2020 года. Тогда власти приняли решение ввести жесткий карантин, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения из-за быстрого распространения коронавируса.

Когда введут локдаун в Украине?

Наиболее актуальный вопрос – с какого числа введут локдаун? По заявлениям политиков и чиновников можно сделать вывод, что в 2020 году карантина уже не будет.

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Например, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Янченко журналистам сказала, что принятие решения о жестком карантине будет зависеть от эпидемиологической динамики в стране.

"По моей информации, до католического Рождества локдауна точно не будет", – отметила она.

А глава Минздрава Максим Степанов заявил, что его ведомство не будет подавать предложение правительству о введении ограничений в декабре.

Локдаун с января 2021-го?

Официальных дат пока нет. Но во время последнего брифинга Степанов отметил, что ограничения будут предлагать ввести в январе на три недели. При этом окончательное решение зависит от Кабмина.

"Опираясь на противоэпидемиологические и медицинские показатели, мы будем предлагать правительству плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января", – сказал он.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что до конца года локдаун вводить не будут. А конкретика мер будет озвучена в среду (9 декабря) на заседании.

По информации источника "Сегодня" в Кабмине, правительство рассматривает два возможных варианта жесткого карантина – на две или на три недели.

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А могут ввести карантин завтра?

Нет, такого правительство сделать не может. Дело в том, что народные депутаты обязали Кабмин заблаговременно предупреждать население и бизнес об ужесточении карантинных ограничений, минимум за семь дней.

Что будет с транспортом?

Пока непонятно. Вероятно, власти учтут прошлый опыт и попытаются избежать ошибок.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что в случае локдауна останавливать общественный транспорт не будут.

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"Транспорт будет работать – и авиакомпании, и железная дорога, и общественный транспорт. Закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях", – сказал он.

Глава правительства добавил, что все исследования показывают – транспорт не является основным источником активного распространения коронавируса. Такого же мнения придерживается и министр Степанов. Он считает, что работа метро и маршруток не повлияет на эпидемиологическую ситуацию.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий также подчеркнул: ограничивать транспорт не собираются. Против остановки метро выступают и местные власти. Например, мэр Киева Виталий Кличко высказался, что он против закрытия метрополитена на время ввода локдауна.

Закроют ли границу?

Глава МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что закрывать аэропорты в случае нового карантина не станут.

"Закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", – сказал он.

Какие ограничения могут ввести?

Пока официально власти не сообщали о конкретных ограничениях. Вероятно, новогодний локдаун будет похож на мартовский. В таком случае, по всей Украине точно запретят:

  • проведение массовых и спортивных мероприятий;
  • очное обучение в детсадах, школах и вузах;
  • пребывание граждан на улице без защитной маски и паспорта;
  • посещение парков, пляжей, скверов и других зон отдыха;
  • деятельность ТЦ, клубов, кинотеатров, салонов красоты, непродуктовых магазинов, гостиниц и других развлекательных заведений.

К этому списку также добавят ограничения, которые касаются празднования Нового года и Рождества:

  • ограниченное число людей на площадях и ярмарках;
  • запрет или ограничение новогодних и рождественских мероприятий;
  • отмена концертов;
  • закрытие лыжных курортов и катков;
  • запрет на проведение корпоративов, празднований в ресторанах и клубах.

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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Новый год карантин коронавирус ограничения Максим Степанов COVID-19 локдаун
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