Криклий рассказал, будут ли останавливать транспорт на время локдауна

В случае введения локдауна в Украине общественный и междугородний транспорт останавливать не собираются. Во всяком случае, сейчас даже не поднимается такой вопрос. Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНИАН.

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Он напомнил, что в других странах, где вводился жесткий карантин, все равно работал транспорт, поскольку он очень важен для экономики.

"Я тоже буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим … Вы помните, как ограничивалось (транспорт. – Ред.) в начале, когда критическая инфраструктура работала. Выходить надо из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно из бизнес-потребностей", – сказал Криклий.

Министр уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородние перевозки, железную дорогу. Также не планируют отменять и внутренние перелеты, а что касается международного авиасообщения, то это будет зависеть от других стран.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", – добавил он.

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Отметим, что на прошедших выходных, 28-29 ноября, закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали.

Тем временем сайту "Сегодня" источник в Кабмине сообщил, что локдаун в Украине хотят ввести с 23 декабря по 15 января, а этот вопрос будут рассматривать 2 декабря.

Видео: Сегодня

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